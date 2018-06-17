Гороскоп на сегодня, 17 июня 2018 года, говорит о дне, благоприятном для рожденных под знаком Весов, а Близнецам не помешает быть чуточку осмотрительнее, чем обычно. В целом же энергетика дня будет довольно спокойной. Читайте гороскоп на 17 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют сегодня достаточно времени уделить общению. Возможны новые знакомства, которые могут перерастать в качественные отношения – дружеские или любовные. Сегодня желательно найти немного времени для наблюдения за своим ментальным состоянием, прислушиваться к здоровью. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 17 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овнов настало идеальное время для амурных дел. Одинокие представители знака могут смело отправляться на романтическое свидание. Звезды будут способствовать новым знакомствам.

Важные вопросы сегодня лучше не обсуждать. Лучше возьмитесь за душевные разговоры, что изрядно добавит вам вдохновения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

День лучше посвятить родным и близким. Благоприятное время для отдыха на природе – выберитесь вместе с семьей или вашим партнером. В такой обстановке вы сможете не только достаточно отдохнуть от работы, а еще и решить насущные домашние дела без лишних эмоций.

Благоприятное время для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

День потребует особой сдержанности – конфликты, начатые сегодня, могут затянуться на годы. Астрологи рекомендуют быть осторожным в словах и действиях – опрометчивая обида может стать причиной для изнурительных и длительных распрей.

Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам астрологи прогнозируют спокойный день. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендуется проявлять альтруизм и щедрость.

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День благоприятен для застолий – можно смело идти в гости или устроить ужин дома. В еде и алкоголе строгих ограничений сегодня можно себе не ставить.

Лев (23 июля – 23 августа)

В общении обращайте внимание не на поверхностное, а глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими людьми.

Для Львов, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и перехода на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг. Есть высокая вероятность заметить личность, которая в дальнейшем может добавить красок вашей жизни.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам сегодня желательно как можно больше коммуницировать. Хорошо будут протекать разговоры о личном. Не бойтесь открываться и открывать себя. В общении будьте проще, особенно с родными.

Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим, и главное не пытайтесь все контролировать. Отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают ваши шансы на счастье и удовлетворение жизнью.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сейчас у Весов очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Полезно посетить друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас, и которых вы не видели давно.

Во время застолий не переедайте. Отдавайте предпочтение легкой пище и активным видам отдыха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. Хорошее время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Ближе к вечеру вы можете захотеть вкусно поесть. Сегодня можно полакомиться и чем-нибудь экзотическим – день благоприятен для разнообразных открытий!

Козерог (22 декабря – 20 января)

День будет благоприятным для переосмысления прошлого и построения планов на будущее. Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Однако начало реализации задуманного стоит отложить на несколько дней. Сегодня же лучше заняться саморазвитием.

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Астрологи рекомендуют Водолеям четко придерживаться законов и не нарушать установленных государством правил. В противном случае можно подвергнуться неприятностям, которые существенно испортят ваши планы на лето.

Благоприятное время для романтических свиданий, общения с любимым человеком и друзьями. Не помешает стать чуточку более открытым в чувствах и попытаться получить ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам астрологи советуют сегодня немного времени посвятить расширению кругозора. Возьмитесь за интересную научно-популярную книгу или пересмотрите хороший документальный фильм.

Относительно домашних дел может быть заметной легкая апатия. По возможности отложите на другой день дела по дому, которые не являются очень срочными. Полноценный отдых станет залогом вашей бодрости в течение следующей недели. А вот тех, кто возьмется переделать все дела за воскресенье, может ждать срыв.