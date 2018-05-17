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Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2018 года прогнозирует день, полный энергии – все куда-то будут бежать, что-то делать – главное в этой буре не суетиться, особенно это касается Овнов. В целом же день будет способствовать общению и решению важных дел. Читайте гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день астрологи рекомендуют не засиживаться на месте и забыть про лень, поблажки и жалость. Тех, кто без причины будет хандрить, может постигнуть неудача, зато успех будет сопутствовать активным людям, без злых намерений за душой. Подробнее читайте в гороскопе на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Лениться сегодня категорически противопоказано – разочарование, злость и плохое настроение гарантированы.

Помните, гармонией и счастьем наполнить свою жизнь можете только вы. И сегодня очень удачный день, чтобы начать творить собственный мир – такой, какой будет соответствовать вашим мечтам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

В этот день хорошо будет срабатывать интуиция. Высокие шансы определить недоброжелателей и лжецов. Впрочем к решительным действиям не прибегайте, проявите дипломатичность – так вы сможете обыграть ситуацию в свою пользу.

Если вы давно планировали поговорить с начальником – сделайте это сегодня. Есть высокие шансы, что переговоры пройдут успешно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Отбросьте лень и принимайтесь за дела – смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечтаний и замыслов.

В этот день строгих ограничений в еде себе ставить не нужно, однако и о здравом смысле и умеренности забывать не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня для Раков астрологи предсказывают азартный день. В лотереи все же лучше не играть, а вот за эксперименты на любовном фронте можно браться смело. День будет благоприятным для исполнения ваших фантазий!

В еде сегодня стоит отдать предпочтение фруктам, свежим овощам и полезным жирам. От тяжелой пищи лучше откажитесь, а вот нечто легкое и экзотическое можно и попробовать.

Лев (23 июля – 23 августа)

День будет благоприятным для тех, кто любит проводить время активно и отстаивать идеи добра. Не бойтесь просить о поддержке у других – вы скорее всего будете услышанными.

Все, начатое сегодня, имеет высокие шансы быть реализованным без особых сложностей и с большим успехом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Если чувствуете, что настроение не задалось с самого утра – постарайтесь ограничить свои контакты на этот день. Вместо этого займитесь рутинными делами, желательно физическими. Такое перенаправление энергии сможет разрядить обстановку и улучшить ваше эмоциональное состояние.

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Постарайтесь не принимать очень важных решений – старайтесь заниматься менее значимыми делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах сегодня полностью полагайтесь на ваше сердце – оно подскажет правильный выбор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Этот день желательно провести в движении, ведь сегодня вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит задействовать. Астрологи рекомендуют заняться спортом – побегайте, покатайтесь на велосипеде, или хотя бы пройдитесь пешком из дома на работу.

День плохой для стрижек, однако красить волосы все же сегодня можно. Пойдут на пользу и косметологические процедуры, а то и контрастный душ.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Хорошо будут протекать разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если имеете что уладить общением – попробуйте это сделать именно 17 мая. А вот от сплетен лучше откажитесь – нечестное слово может отдаться сторицей.

Также время подходит для покупок, переезда, финансовых операций, обновлений и изменений. Можете смело браться за новое – дела, работу, отношения!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Забудьте об осуждении и оценке других людей. Лучше сосредоточьте внимание на собственных целях и начинайте работать над их реализацией.

Возможны ссоры и недоразумения – постарайтесь в такие моменты быть терпимыми и добрыми.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Наступило благоприятное время реализации планов. Вы же наверняка знаете, что хотели бы воплотить в жизнь в ближайшие три – четыре недели? Если да, то приступайте к работе, если нет – быстренько составляйте план и реализовывайте его. Звезды вам будут способствовать.

Запланируйте себе на вечер что-то уютное и романтичное. Тем, у кого есть пара, стоит попробовать кое-что новенькое. Те же, у кого пары нет, могут взять интересную книгу и провести время не менее интересно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Время, благоприятное для переездов, перестройки – как пространства, так и отношений. Все начатое сейчас имеет шанс быть быстро и удачно завершенным.

Будьте внимательными к своим легким – самое время бросить курить, начать гулять на свежем воздухе (желательно поближе к деревьям), отказаться от аэрозолей.

Теги: LifeStyle Новости Украины Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
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