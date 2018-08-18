Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака предполагает особенно удачный день для рожденных под знаками Рака и Льва. В целом же сутки обещают быть спокойными, впрочем немного не просто может быть тем, кто чувствителен к изменениям погоды. Читайте гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день желательно найти время для отдыха, впрочем и занятия рабочими делами или домашними хлопотами будут проходить достаточно успешно. Во время гуляний и застолий лучше не налегать на алкоголь и быть осторожным с выбором продуктов. Высокая вероятность пищевых отравлений. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Овна

Преимущественно скромные Овны, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника. Настроение у представителей этого знака сегодня может показаться воинственным. Удачный момент, чтобы уйти в свой небольшой бой, который вы давно откладывали!

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Тельца

День благоприятен для застолий – можно смело идти в гости или устроить ужин дома. В еде и алкоголе строгих ограничений сегодня можно себе не ставить.

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Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Близнецов

День обещает быть радостным, а то и даже праздничным. Он прекрасно подойдет для отдыха как душой, так и телом. На отлично будут проходить выставки, музыкальные концерты, творческие вечера.

День желательно провести в беседах, играх. Общение будет приносить удовольствие, благоприятными будут походы в гости, посещение дальних и близких родственников, друзей. В этот день рекомендуют давать милостыню, делать подарки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Рака

Желательно отправиться в небольшое путешествие. Идеальным вариантом будет выезд на природу или дачу. Главное сейчас – найти немного времени, чтобы развеяться и набраться сил, иначе рискуете попасть в неприятность.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Льва

У Львов наступил благоприятный период для закладки нового – отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой необходимых людей и справляться даже с довольно сложными задачами.

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все лучше. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Девы

Девам желательно посвятить этот день застольям, хождениям в гости, отдыху. Это позволит возродить силы после недельной усталости и труда, набраться новых сил и вдохновения.

Тем, кому сегодня предстоит работать, может быть не легко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься на немного на что-нибудь прекрасное – это то, на чем стоит сосредоточиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Весов

Хорошо будет получаться творческая работа и нехлопотливые задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Есть шансы заметить первые успехи в деятельности, которую вы начали не так давно. Возможым перепадам настроения следует не удивляться и помнить, что все эмоции нужны. Главное их удачно применить – так, чтобы никому не навредить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Скорпиона

Вы можете чувствовать сильную агрессию или злость, эти ощущения лучше контролировать, ведь можно испортить отношения на работе или с близкими. Найдите другой путь для высвобождения негатива – например, спорт.

В это время могут напоминать о себе хронические заболевания, будьте осторожны со здоровьем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Стрельца

Сегодня астрологи рекомендуют быть активным физически, и статическим ментально. Не давайте озабоченности или избытку дел расшатывать внутренний покой. Суббота будет одним из тех дней, в которые лучше больше делать, чем говорить. Силы будут – лишь бы желание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Козерога

Козерогам сегодня астрологи рекомендуют отдохнуть. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.

Постарайтесь не начинать чего-то нового и глобального. Хотя дела, требующие большой активности, будут даваться нетрудно, все же не поддавайтесь соблазну поработать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Водолея

Водолеям сегодня будет характерны невероятная проницательность и любознательность. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Вы будете производить впечатление всезнайки, что придаст весомости вашей репутации.

Астрологи рекомендуют не забывать о спорте и предостерегают от злоупотребления тяжелыми продуктами, алкоголем, табаком.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 августа 2018 для Рыб

В этот день наружу могут вырваться тайные желания и увлечения. Вероятно, что их реализация потребует дополнительных затрат.

Чтобы избежать конфликтов с близкими из-за необдуманной траты средств, попробуйте найти новый источник дохода. Убедить домочадцев в том, что ваши расходы не ударят по комфортному быту семьи будет нелегко.