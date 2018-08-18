07:07
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
  • вторник
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, 17 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, 17 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака

243 Читати новину українською
Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака предполагает особенно удачный день для рожденных под знаками Рака и Льва. В целом же сутки обещают быть спокойными, впрочем немного не просто может быть тем, кто чувствителен к изменениям погоды. Читайте гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день желательно найти время для отдыха, впрочем и занятия рабочими делами или домашними хлопотами будут проходить достаточно успешно. Во время гуляний и застолий лучше не налегать на алкоголь и быть осторожным с выбором продуктов. Высокая вероятность пищевых отравлений. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Овна

Преимущественно скромные Овны, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника. Настроение у представителей этого знака сегодня может показаться воинственным. Удачный момент, чтобы уйти в свой небольшой бой, который вы давно откладывали!

Телец (21 апреля – 20 мая)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Тельца

День благоприятен для застолий – можно смело идти в гости или устроить ужин дома. В еде и алкоголе строгих ограничений сегодня можно себе не ставить.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Близнецов

День обещает быть радостным, а то и даже праздничным. Он прекрасно подойдет для отдыха как душой, так и телом. На отлично будут проходить выставки, музыкальные концерты, творческие вечера.

День желательно провести в беседах, играх. Общение будет приносить удовольствие, благоприятными будут походы в гости, посещение дальних и близких родственников, друзей. В этот день рекомендуют давать милостыню, делать подарки.

Рак (22 июня – 22 июля)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Рака

Желательно отправиться в небольшое путешествие. Идеальным вариантом будет выезд на природу или дачу. Главное сейчас – найти немного времени, чтобы развеяться и набраться сил, иначе рискуете попасть в неприятность.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Льва

У Львов наступил благоприятный период для закладки нового – отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой необходимых людей и справляться даже с довольно сложными задачами.

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все лучше. Постарайтесь не терять уверенности в себе и правильности ваших действий.

Дева (24 августа – 23 сентября)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Девы

Девам желательно посвятить этот день застольям, хождениям в гости, отдыху. Это позволит возродить силы после недельной усталости и труда, набраться новых сил и вдохновения.

Тем, кому сегодня предстоит работать, может быть не легко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься на немного на что-нибудь прекрасное – это то, на чем стоит сосредоточиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Весов

Хорошо будет получаться творческая работа и нехлопотливые задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Есть шансы заметить первые успехи в деятельности, которую вы начали не так давно. Возможым перепадам настроения следует не удивляться и помнить, что все эмоции нужны. Главное их удачно применить – так, чтобы никому не навредить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Скорпиона

Вы можете чувствовать сильную агрессию или злость, эти ощущения лучше контролировать, ведь можно испортить отношения на работе или с близкими. Найдите другой путь для высвобождения негатива – например, спорт.

В это время могут напоминать о себе хронические заболевания, будьте осторожны со здоровьем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Стрельца

Сегодня астрологи рекомендуют быть активным физически, и статическим ментально. Не давайте озабоченности или избытку дел расшатывать внутренний покой. Суббота будет одним из тех дней, в которые лучше больше делать, чем говорить. Силы будут – лишь бы желание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Козерога

Козерогам сегодня астрологи рекомендуют отдохнуть. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.

Постарайтесь не начинать чего-то нового и глобального. Хотя дела, требующие большой активности, будут даваться нетрудно, все же не поддавайтесь соблазну поработать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Водолея

Водолеям сегодня будет характерны невероятная проницательность и любознательность. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Вы будете производить впечатление всезнайки, что придаст весомости вашей репутации.

Астрологи рекомендуют не забывать о спорте и предостерегают от злоупотребления тяжелыми продуктами, алкоголем, табаком.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 августа 2018 для Рыб

В этот день наружу могут вырваться тайные желания и увлечения. Вероятно, что их реализация потребует дополнительных затрат.

Чтобы избежать конфликтов с близкими из-за необдуманной траты средств, попробуйте найти новый источник дохода. Убедить домочадцев в том, что ваши расходы не ударят по комфортному быту семьи будет нелегко.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Власенко: Тимошенко определится, ехать ли в суд 11 февраля
 9 февраля 2013 , 11:49 10
"Самопомич" озвучила основные принципы формирования коалиции
 29 октября 2014 , 16:15
Топ-новости: Украина проиграла Хорватии и не сыграет на ЧМ-2018, Исландия и Сербия едут на Мундиаль
 10 октября 2017 , 07:30
Верес возглавит Юревич или Кварцяный
 29 декабря 2017 , 13:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук