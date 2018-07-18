Гороскоп на сегодня, 18 июля 2018 года, предусматривает день без особых хлопот. Следует проявлять осторожность со здоровьем и не перегружать себя дорогой, потому что это может иметь не лучшие последствия. Читайте гороскоп на 18 июля 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи рекомендуют заниматься привычными делами. Этой среде будет характерна устойчивость и неспешность – вряд ли будут происходить непредсказуемые события, неожиданные ситуации – ни хорошие, ни плохие. День хорошо подходит для усвоения знаний, полученных ранее. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В общении с людьми обращайте внимание не на поверхностное, а на глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими людьми.



Тем, кто уже работает, стоит сохранять ум трезвым и здравомыслящим. Это будет способствовать улучшению вашей производительности и принесет дивиденды.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не будут нравиться рамки, которые поставит руководство или близкие люди. Не переживайте! Чтобы достичь желаемого результата, часто необходимо действовать в строго установленных рамках и инструкциях, да еще и с дополнительными обязанностями.

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Не поддавайтесь искушению перебросить ответственность на других. Это может негативно отразиться на результатах вашей работы и отдалит вас от цели.

Рак (22 июня – 22 июля)

У Раков пришло благоприятное время для заключения договоров и союзов. Также будет удачно протекать общение.



Благодаря новой кооперации вы сможете решить большое количество застоявшихся вопросов. Сейчас вам стоит питать искреннее чувство коллективизма и верить в общее дело, иначе успех убежит.

Лев (23 июля – 23 августа)

Предсказуемость это хорошо, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерьезное отношение к жизни сегодня может показать вам новые интересные возможности.



Тем, у кого есть пара, стоит постараться найти время для любимого человека. Желательно сделать вместе что-нибудь полезное – или для себя, или для общества.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам сегодня может удастся сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно добавит вам положительной энергии, ведь будете иметь больше времени на выходных.



Ваша финансовая сторона жизни будет стабильной и спокойной. Сегодня вам может удастся сделать настоящий трудовой подвиг.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Успешно будут протекать переговоры и амурные дела. Сегодня можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем полагаться на нее стоит только при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен.



В общем же день отметится реализацией задуманных планов и желаний.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым Скорпионам сегодня представится возможность взяться за дополнительную работу, что может сбалансировать ваше финансовое положение.



В амурных делах будет царить полный штиль и гармоничные отношения с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если будете чувствовать сегодня злость – не пугайтесь. Возможно именно это чувство позволит вам найти выход из ситуации, которая уже давно надоела или распрощаться с людьми, компания которых неприятна.



Конечно, плеваться и кричать не стоит, лучше попробовать через злость почувствовать собственную силу и устойчивость – это поможет в сложных ситуациях.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги сегодня могут смело отправляться в путешествия или командировки. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совсем короткую дорогу.



Не исключено, что появится новый источник заработка или вам повысят заработную плату.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Интуиция сегодня поможет Водолеям в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. Тех, у кого нет пары, ждут сюрпризы. Вероятно, сегодня с вами случится увлекательная история, которую внукам вряд ли расскажешь!



Можете заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что вам удастся все выстроить лучше – так, чтобы и результат был отличный, и вы не устали.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Возьмитесь за свои дела, особенно те, выполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение задач – все пойдет как по маслу.



На тривиальные разговоры лучше не отвлекаться, как и на бессмысленные сериалы или телешоу.