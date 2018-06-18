05:40
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 18°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
  • четверг
    23°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

255 Читати новину українською
Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2018 года, предусматривает удачный день для кропотливых и рутинных дел. Особенно удачным день будет для рожденных под знаком Рыб. Читайте гороскоп на 18 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Настало благоприятное время для планирования карьерной лестницы. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья, желательно заняться спортом. Удачно будут проходить переезды, покупки и дела, связанные с финансами и недвижимостью. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 18 – 24 июня 2018 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

День не слишком благоприятен для Овнов, которые занимаются торговлей – возможны неожиданные повороты в делах и своевременное выявление подводных камней. Тем, кто пойдет в банк, вероятно удастся решить сложный вопрос.

Сегодня стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения прибылей и профессиональной реализации.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь – результат вас порадует недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Семейным Тельцам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В этот день вас очень раздражают правила, которые установили другие. Вы просто таки будете пылать из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.

Просто помните, что есть люди, которым удобнее придерживаться более простого плана, и не рисковать. Вы же сегодня будете готовы пожертвовать многим ради эфемерной победы.

Рак (22 июня – 22 июля)

День для Раков ничего плохого не предвещает, а в авантюры вы и так вряд ли планировали бросаться. Однако сегодня Раки не потерпят ничьей власти и будут готовы действовать только по собственному усмотрению.

Астрологи рекомендуют не впадать в отчаяние зря и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится, и результат будет еще лучше, чем вы ожидали. Конечно же, только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Лев (23 июля – 23 августа)

День удачный для служебных командировок и начала новых проектов. Не возникнет проблем и с финансами. На работе стоит надеяться на приятную весть – вполне возможно, что она будет касаться увеличения ваших доходов.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам зодиака

Астрологи рекомендуют четко придерживаться законов и не нарушать установленные государством правила. В противном случае можно подвергнуться неприятностям, которые существенно испортят ваши планы на лето.

Дева (24 августа – 23 сентября)

День удачный день для посещения госучреждения. Вероятнее всего, выйдете из них вы довольными, так как все ваши просьбы учтут, при этом специалисты будут с вами вежливыми и дадут действительно полезные консультации.

Также день благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими незначительными они были.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы в этот день будут просто воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Энергетика дня для Весов будет мирной, поэтому сделать это получится легко.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно, дело за делом, уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Удача в этот день на вашей стороне, как и запас силы, поэтому просыпайтесь и приступайте к работе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Астрологи предсказывают людям, рожденным под знаком Стрельца, на сегодня благоприятный день. Однако на работе стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом нежелательно вступать в жаркие споры.

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в изучение нового, а особенно – улучшение своих профессиональных навыков. Сны, увиденные в ночь на 18 июня, для Стрельцов могут содержать особое послание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения. Можно смело начинать новые проекты.

Семейным представителям знака противопоказано в этот день выяснять отношения. Возьмите себе на вооружение холодный расчет и выдержите паузу в острых ситуациях.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуальной работы – возьмитесь за дела, которые требуют командной работы. Впрочем общение со старшими людьми может протекать достаточно сложно – старайтесь не конфликтовать и быть снисходительным.

Важно не забывать о чувстве меры – переедание, алчность или жадность приведут к плохим последствиям.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня стоит ожидать успеха в делах – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам. Беритесь за все со рвением, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, да и истощение вам ни к чему.

На материальное обогащение сегодня рассчитывать не стоит. А вот добрая весть из ниоткуда до вас все же прилететь может.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии
17 июня, 22:28 Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии
233
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
17 июня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 139
Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
17 июня, 20:30 Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
278
Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
17 июня, 20:01 Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
533
Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели
17 июня, 19:30 Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели
321
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук