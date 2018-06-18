Гороскоп на сегодня, 18 июня 2018 года, предусматривает удачный день для кропотливых и рутинных дел. Особенно удачным день будет для рожденных под знаком Рыб. Читайте гороскоп на 18 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Настало благоприятное время для планирования карьерной лестницы. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья, желательно заняться спортом. Удачно будут проходить переезды, покупки и дела, связанные с финансами и недвижимостью. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

День не слишком благоприятен для Овнов, которые занимаются торговлей – возможны неожиданные повороты в делах и своевременное выявление подводных камней. Тем, кто пойдет в банк, вероятно удастся решить сложный вопрос.

Сегодня стоит проявлять активность и работать над своими целями. Особенно тем, кто жаждет увеличения прибылей и профессиональной реализации.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь – результат вас порадует недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Семейным Тельцам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В этот день вас очень раздражают правила, которые установили другие. Вы просто таки будете пылать из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.

Просто помните, что есть люди, которым удобнее придерживаться более простого плана, и не рисковать. Вы же сегодня будете готовы пожертвовать многим ради эфемерной победы.

Рак (22 июня – 22 июля)

День для Раков ничего плохого не предвещает, а в авантюры вы и так вряд ли планировали бросаться. Однако сегодня Раки не потерпят ничьей власти и будут готовы действовать только по собственному усмотрению.

Астрологи рекомендуют не впадать в отчаяние зря и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится, и результат будет еще лучше, чем вы ожидали. Конечно же, только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Лев (23 июля – 23 августа)

День удачный для служебных командировок и начала новых проектов. Не возникнет проблем и с финансами. На работе стоит надеяться на приятную весть – вполне возможно, что она будет касаться увеличения ваших доходов.

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Астрологи рекомендуют четко придерживаться законов и не нарушать установленные государством правила. В противном случае можно подвергнуться неприятностям, которые существенно испортят ваши планы на лето.

Дева (24 августа – 23 сентября)

День удачный день для посещения госучреждения. Вероятнее всего, выйдете из них вы довольными, так как все ваши просьбы учтут, при этом специалисты будут с вами вежливыми и дадут действительно полезные консультации.

Также день благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими незначительными они были.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы в этот день будут просто воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Энергетика дня для Весов будет мирной, поэтому сделать это получится легко.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно, дело за делом, уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Удача в этот день на вашей стороне, как и запас силы, поэтому просыпайтесь и приступайте к работе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Астрологи предсказывают людям, рожденным под знаком Стрельца, на сегодня благоприятный день. Однако на работе стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом нежелательно вступать в жаркие споры.

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в изучение нового, а особенно – улучшение своих профессиональных навыков. Сны, увиденные в ночь на 18 июня, для Стрельцов могут содержать особое послание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения. Можно смело начинать новые проекты.

Семейным представителям знака противопоказано в этот день выяснять отношения. Возьмите себе на вооружение холодный расчет и выдержите паузу в острых ситуациях.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуальной работы – возьмитесь за дела, которые требуют командной работы. Впрочем общение со старшими людьми может протекать достаточно сложно – старайтесь не конфликтовать и быть снисходительным.

Важно не забывать о чувстве меры – переедание, алчность или жадность приведут к плохим последствиям.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня стоит ожидать успеха в делах – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам. Беритесь за все со рвением, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, да и истощение вам ни к чему.

На материальное обогащение сегодня рассчитывать не стоит. А вот добрая весть из ниоткуда до вас все же прилететь может.