Гороскоп на 19 августа потребует осторожности от родившихся под знаками Овна, Близнецов и Рыб, а вот Стрельцов будет подстерегать удача. Читайте гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака далее в материале.

День желательно провести активно, можно смело пробовать что-нибудь новое и экзотическое. За мелкие хлопоты и конфликты переживать не стоит. Не стоит пренебрегать просьбами близких, а лучше уделить им как можно больше времени. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 13 – 19 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Овна

Овнам сегодня хорошо будут даваться монотонные задачи, вроде, уборки, стирки, мелкого ремонта. А вот в магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести ущерб своему бюджету.

Желательно заняться задачами, которые не требуют особой бдительности. Шансы сделать ошибку высоки.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Тельца

День удачен для встреч с друзьями. Свидание с ними может иметь неожиданно хорошее завершение. Не тратьте время и зовите самых дорогих в парк, на прогулку или в гости!

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Для Тельцов, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и перехода на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг. Есть высокая вероятность заметить личность, которая в дальнейшем может добавить красок вашей жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Близнецов

Близнецы сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставят близкие люди. Вероятно, чтобы достичь взаимопонимания, вам придется действовать вопреки некоторым привычкам.

Тем представителям знака, которые в этот день отправятся в дорогу, может крупно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Рака

Ракам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Ваши амбиции в общении ни к чему хорошему не приведут – больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое. Если вы глаголите истину – ее рано или поздно и так услышат, а вот чрезмерное акцентирование лишь отсрочит понимание.

Постарайтесь провести день легко – не нагружайте себя лишними задачами, обязанностями и работой.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Льва

У Львов сегодня высокие шансы познакомиться с человеком, который станет как хорошим любовником, так и другом. Поэтому не засиживайтесь дома и идите искать приключения! Сейчас удачное время, чтобы искать новую любовь и радикально менять жизнь.

Замыкаться и уединяться вам сегодня не стоит – есть высокие шансы впасть в минидепрессию, которая к тому же может затянуться на все выходные.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Девы

Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Так вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом будете жалеть.

Выделите больше времени на собственные дела, займитесь улучшением своего благосостояния. Помните, что иногда позаботиться о себе это лучший подарок для близких людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Весов

Для Весов день пройдет удачно, если они не будут бросаться в крайности. Чрезмерная эмоциональность и бесконтрольность могут привести к ненужным финансовым затратам. Чтобы этого не случилось, дважды думайте перед тем, как доставать кошелек. Единственное исключение – благотворительность, здесь все же стоит быть щедрым.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Скорпиона

Сегодня у Скорпионов будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений, может увенчаться успехом.

Попробуйте объяснить близким людям, что именно вызывает у вас раздражение и непонимание, какие поступки вы считаете неприемлемыми. Есть высокие шансы, что они всего лишь не знали или не осознавали, что эти ситуации настолько сильно на вас влияют.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Стрельца

Настроение будет переменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Наконец помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Козерога

Козерогам может захотеться завести новые знакомства – увлеченные разговором, вы можете подумать, что нашли нового друга. Но стоит быть бдительными, вероятно, что вам будут пускать пыль в глаза.

Сегодня астрологи рекомендуют взяться за здоровье. Постарайтесь нормализовать питание – на определенный период сократите потребление тяжелой пищи, вроде мяса, а вместо этого добавьте в рацион больше овощей и свежих фруктов.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Водолея

Внутренние диалоги – это действительно очень важная часть нашей сущности, и сейчас она вам очень может пригодиться. В разговоре с собой вы можете понять истинные свои помыслы и желания и обрести такую желанную гармонию.

Постарайтесь быть максимально честными с собой и при принятии судьбоносных решений смотреть на ситуацию еще и издалека. Это сегодня вам будет по плечу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 19 августа 2018 для Рыб

У семейных Рыб могут возникать мелкие ссоры из-за денег или быта. Старайтесь не зацикливаться на негативных моментах. Родственники несмотря на надоедливость, могут помочь решить некоторые проблемы.

Постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.