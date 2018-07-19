Гороскоп на сегодня, 19 июля 2018 года, предусматривает день в который желательно удержаться от злых слов, ведь сказанное сегодня действительно может осуществиться. Злословием лучше не заниматься, а то еще навлечете беду на себя и близких. Читайте гороскоп на 19 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют практиковать сдержанность в словах и поступках, не делать поспешных выводов и смотреть на трудные ситуации с разных углов. Особенно внимательными стоит быть тем, у кого и так от природы вспыльчивый характер. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 19 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам свойственно хорошо разбираться в жизни и с легкостью читать между строк. Сегодня вам может выпасть нешуточная возможность воспользоваться своими умениями.

Поможет интуиция и решить проблемы на работе. Вам удастся понять, к кому обратиться, чтобы получить ценные советы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня не стоит решать важные дела, по возможности займитесь ими в другой день или на следующей неделе.

Вероятно, что сегодня вас будет очень легко вывести из себя, поэтому не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас рассердить или же принести негатив.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

У Близнецов сегодня будет много сил. Смело беритесь за дела – дела вам будут удаваться как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить ваш статус и улучшить перспективы на увеличение прибылей.

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По возможности астрологи рекомендуют заняться спортом, это хорошо скажется на здоровье и поможет снять напряжение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Благоприятный день для любой умственной работы, а вот за тяжелые физические задачи стоит браться постепенно.

В делах можно полагаться на интуицию. К начальству с просьбами сегодня желательно не подходить, избегать стоит любых властных структур. В целом же дню будет присуща излишняя эмоциональность, есть высокие шансы сделать необдуманный импульсивный шаг.

Лев (23 июля – 23 августа)

Сегодня Вам будет присуща изрядная разговорчивость. Можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важную беседу, которой вы избегали.

Не забывайте хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, того, что заденет кого-то за живое, того что выдаст ваш секрет.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы имеют высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Задуманные дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Также неплохим и довольно плодотворным будет период для делового сотрудничества. Впрочем, решения могут даваться не так и легко.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам сегодня может достаться на орехи за чужие промахи и ошибки. Что не удивительно, ведь в этот период на вас может свалиться ответственность не только за себя, но и за будущее коллектива, к которому вы принадлежите. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Несмотря на возможную нестабильность в финансовой сфере, Скорпионам стоит упорно работать. Результат может превзойти все ожидания, особенно, если вы самоотверженно будете относиться к своему делу.

Старайтесь полагаться на свои силы, а не на коллег. Так вы сможете трезво оценивать положение дел и не будете потерпать от чужой невнимательности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов энергия сегодня просто таки будет бурлить ключом – постарайтесь направить избыток сил в творческое русло или физическую работу. Если правильно не распределить энергию, то можно попасть в агрессивную ситуацию и нарваться на необдуманные поступки.

День может оказаться травмоопасным, поэтому проявите осмотрительность в быту и на дороге.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Самолечение в этот день может привести к серьезным осложнениям – постарайтесь не шутить со своим здоровьем.

На работе сконцентрируйтесь на решении старых вопросов и разработке планов на будущее. Повседневная рутина сегодня будет даваться легко.

Водолей (21 января – 20 февраля)

День идеально подходит, чтобы отправиться на прогулку на свежем воздухе, особенно возле водоема. Животворный заряд сил гарантирован.

Также хорошо будут даваться дела, связанные с учебой и искусством, ведь любая работа, направленная на творчество и обучение, будет даваться легко.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб, которые из-за высокой занятости работой или учебой пренебрегали личной жизнью, сегодня будет удобный случай исправить ситуацию. Поговорите искренне с близкими людьми – есть высокая вероятность того, что они встретят ваши откровения положительно и подарят вам заряд тепла и вдохновения.

Постарайтесь провести как можно больше времени вне экрана смартфона, компьютера или телевизора. Расширьте свой круг общения в оффлайне.