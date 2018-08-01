Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака пеердбачає не самый верный день для родившихся под знаками Рыб, Дев и Близнецов. На легкость варроа ожидать лишь Тельцам, всем остальным можно с самого утра готовиться к насыщенной эмоциональными событиями днях. Читайте гороскоп на 1 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Кроме Тельцов, на легкость могут еще и надеяться те, кому повезло отправиться в отпуск, и те, кто не будет занят в этот день работой. Возможны ссоры в коллективах, жаркие дискуссии. На компромиссы в этот день люди будут идти неохотно. По этой же причине проводить встречи сегодня не рекомендуется никому, разве что вы талантливый мастер переговоров с железными нервами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Овна

Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым Овнам сегодня представится возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение, хотя и добавит усталости.

В амурных делах будет царить полный штиль. Тех, у кого есть пара, ждут гармоничные отношения с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Тельца

Тельцы, видимо, единственные у кого сегодня действительно успешно будут происходить переговоры и амурные дела. Однако за кошельком и вещами стоит приглядывать.

В целом же день отметится реализацией задуманных планов и мечтаний.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Близнецов

Сегодня Близнецам можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем, полагаться на нее стоит только при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен.

Тем, у кого есть пара, стоит постараться найти время для любимого человека. Желательно сделать вместе что-нибудь полезное – для себя, или для общества.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Рака

Раки сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставит руководство или близкие люди. Не переживайте! Чтобы достичь желаемого результата, часто необходимо действовать в строго установленных рамках и инструкциях, да еще и с дополнительными обязанностями.

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Не поддавайтесь соблазну переложить ответственность на других. Это может негативно отразиться на результатах вашего труда и отдалит вас от цели.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 августа 2018 года для Льва

В общении с людьми обращайте внимание не на поверхностное, а глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими людьми.

Тем, кто уже работает, стоит сохранять разум трезвым и здравомыслящим. Это будет способствовать улучшению вашей производительности и принесет дивиденды.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Девы

Девам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

При выявлении существенных проблем ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Непременно сначала обратитесь к врачу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Весов

Весам астрологи рекомендуют за решение финансовых вопросов сегодня не браться. Высокие шансы, что финансовые дела принесут много хлопот. Единственное за что можно браться – небольшие покупки. Да и здесь лучше дважды подумать, прежде чем доставать кошелек.

Однако настало благоприятное время, чтобы планировать путешествие или отдых. Есть шансы, что удастся забронировать билеты по очень выгодной цене.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Скорпиона

Рекомендуется быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение острых ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Со здоровьем особых проблем возникать не должно, а потому строгих ограничений в еде себе ставить не нужно. На алкоголь желательно не налегать, особенно тем, кто сильно устал за предыдущую неделю.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Стрельца

Важные вопросы сегодня лучше не обсуждать. Лучше возьмитесь за душевные разговоры, что изрядно добавит вам вдохновения.

День благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими незначительными они были.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Козерога

Астрологи предсказывают людям, рожденным под знаком Козерога, на сегодня относительно благоприятный день. Однако на работе стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом не желательно вступать в жаркие споры.

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в изучение нового, а особенно – улучшение своих профессиональных навыков.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Водолея

Вероятно, что придется искать новые варианты заработка. Исключите сомнительные дела из списка вариантов для новых доходов – лотереи, займы и авантюры до добра не доведут, а только усугубят положение. Большая опасность попасть в авантюру, которая может привести к существенным финансовым проблемам.

Сны, увиденные в ночь на 2 августа, для Водолеев могут иметь особое послание.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 августа 2018 для Рыб

Благоприятный день для Рыб, которые находятся в поиске работы. Сразу несколько работодателей рассматривают вашу кандидатуру, и вполне возможно, что благодаря профессиональному подходу к делам в конечном итоге отдадут предпочтение вашей персоне.

Возможны серьезные споры в семье, проблемы с детьми и недоразумения с друзьями.