Гороскоп на сегодня, 1 июля 2018 года, предусматривает важный день – каждое действие, совершенное сегодня, существенно отразится на дальнейшей жизни. Будет действовать правило – как вы относитесь к миру, так мир в дальнейшем будет относиться к вам. Читайте гороскоп на 1 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют сегодня прощать тех, на кого вы сердиты. Желательно заняться уборкой в местах, на которые вам всегда не хватало времени – выбросить ненужные вещи, убрать там, где меньше всего хочется убирать, вытереть пыль там, где вы ее редко протираете. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Хорошо будет удаваться творческая работа и не слишком хлопотные задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Есть шансы заметить первые успехи в деятельности, которую вы начали не так давно. Возможным перепадам настроения стоит не удивляться и помнить, что все эмоции нужны. Главное их удачно применить – так, чтобы никому не навредить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня астрологи рекомендуют отдохнуть. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.

Постарайтесь не начинать чего-то нового и глобального. Хотя дела, которые требуют большой активности, будут даваться нетрудно, все же не поддавайтесь соблазну поработать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Так вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом будете жалеть.

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Выделите больше времени на собственные дела, займитесь улучшением своего благосостояния. Помните, что иногда позаботиться о себе – это лучший подарок для близких людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Вероятно, что сегодня вам захочется больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете действительно восстановить силы.

Лев (23 июля – 23 августа)

У Львов наступила замечательная пора для амурных знакомств – поклонники и поклонницы просто будут ходить за вами следом. Те, кто давно засиделся в одиночестве, могут попробовать получить от этого пользу. Есть шансы на успех!

Тем, у кого есть пара, желательно провести вечер с любимым человеком. Это положительно скажется на домашней атмосфере и отношениях.

Дева (24 августа – 23 сентября)

День будет благоприятным для коллективных и корпоративных мероприятий – гуляния для Дев могут оказаться славными. Поэтому если вам предложат присоединиться к празднованиям – долго не думайте и отправляйтесь отдыхать.

В делах особых курьезов не возникнет, однако принимать решение может быть нелегко. Есть шансы, что долго будете колебаться между всеми "за и против" и так и ничего не решите. Поэтому принятие важных решений лучше перенести на следующую неделю.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Кто, как не Весы, хорошо разбираются в жизни. Эта мудрость далась вам в результате непростого опыта, пережитого по настоящему, а не прочитанного в книжках.

Что же, судьба сегодня приготовила для вас еще один урок. Впрочем, будет он скорее положительной окраски. Поэтому спокойно беритесь за решение осложнений, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпионов настало время сближения и романтики на самом качественном уровне. Тем, у кого есть пара, рекомендуется устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое в корне может изменить вашу жизнь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У семейных Стрельцов могут возникать мелкие ссоры из-за денег или быта. Старайтесь не зацикливаться на негативных моментах. Родственники могут помочь решить некоторые проблемы.

Постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня астрологи рекомендуют быть активным физически, и статическим ментально. Не давайте озабоченности или чрезмерному количеству дел расшатывать внутренний покой. Воскресенье будет одним из тех дней, в которые лучше больше делать, чем говорить. Силы будут – только было бы желание.

Водолей (21 января – 20 февраля)

С Водолеями злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не огорчайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими качествами, и возьмите себе ситуацию на вооружение.

Финансовые проблемы в воскресенье вряд ли будут возникать. Без особых хлопот будет получаться и любая деловая деятельность.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам может захотеться завести новые знакомства – увлеченные разговором, вы можете подумать, что нашли нового друга. Но стоит быть бдительными, вероятно, что вам будут впускать пыль в глаза.

Сегодня астрологи рекомендуют взяться за здоровье. Постарайтесь нормализовать питание – на определенный период исключите из рациона сахар, продукты, содержащие дрожжи. Сократите потребление тяжелой пищи вроде мяса, а вместо этого добавьте в рацион больше овощей и свежих фруктов.