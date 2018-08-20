Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для Овнов, особенно в вопросе финансов. При этом Весам и Рыбам стоит быть осмотрительнее, чем обычно. Читайте гороскоп на 20 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

День обещает быть удачным для переговоров, уточнения деталей больших или малых дел, налаживания связей. Впрочем легкости в начинаниях будет хватать не всем, поэтому стоит запастись терпением и пониманием. Со здоровьем стоит быть осмотрительным, ведь есть большой риск наделать хлопот, из-за своего равнодушия. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Овна

Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решения трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери силы. Астрологи рекомендуют браться за проекты, которые требуют высокой активности.

Также время подходит для налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Тельца

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

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Вероятно, что сегодня вам захочется больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по настоящему восстановить силы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Близнецов

Близнецы могут взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

Также сегодня Близнецы могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное и смыть накопившиеся противоречия, могут показаться удачными.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Рака

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. И сегодня судьба может сделать вам испытание и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Льва

Для Львов настало время сближения и романтики на очень качественном уровне. Тем, у кого есть пара рекомендовано устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое в корне может изменить вашу жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Девы

Высокие шансы, что сегодня перед Девами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

В любом случае астрологи советуют не паниковать. С деньгами стоит быть осмотрительными – старайтесь не тратить средства на не совсем нужные вещи или желания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Весов

На Весов неожиданно может навалиться водоворот эмоций – старайтесь терять голову в меру! Предусмотрительно расставьте себе приоритеты и составьте план, чтобы от пункта до пункта быстренько воплотить все запланированное.

Тем у кого есть пара, не лишним будет устроить романтический ужин или прогулку. Поделитесь с любимым человеком планами на будущее, вспомните прошлое – так вы немножко вирветеся из рутины.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Скорпиона

Скорпионам сейчас желательно не начинать чего-то нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Дела, которые требуют большой активности будут даваться довольно просто. Нужно только искренне верить в себя и то, что все получится; ну и конечно, не лениться.

На амурному фронте Скорпионам сейчас может не хватать чувствительности и смелости в отношении своего избранника. Старайтесь не торопить события и просто передохните в одиночестве.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Стрельца

У Стрельцов сегодня могут возникать небольшие сложности, но астрологи рекомендуют не воспринимать их слишком серьезно – все наладится очень быстро. Главное – не паникуйте и сохраняйте добрый юмор.

Водителям особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Козерога

Козероги сегодня могут заняться поиском союзников в личных вопросах. Для этого главное запастись целеустремленностью и предприимчивостью и тогда результат не заставит себя ждать.

Для того, чтобы не получить проблем со здоровьем стоит проявить осторожность и не злоупотреблять не слишком полезным продуктами. Также важно больше двигаться – тем, кому не нравится спорт, не помешает хотя бы выйти на пешую прогулку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Водолея

Водолеям сегодня могут быть характерны резкие смены настроений, что может сыграть злую шутку в отношениях с родственниками или сотрудниками.

Колебания могут быть характерными и для финансовых дел – не удивляйтесь сильно, если вам то выпадет возможность хорошо подзаработать, то немного потерять. Такой день! Наконец, баланс – это самое главное.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 августа 2018 для Рыб

Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Постарайтесь не отчаиваться, если все пойдет не так, как вы планировали.

Тем, у кого есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени. Проведите вечер рядом с близкими – смело отправляйтесь на прогулку или возьмитесь поиграть в интересную настольную игру дома. Такие занятия дадут долговременный положительный эффект.