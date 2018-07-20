Гороскоп на сегодня, 20 июля 2018 года, предусматривает день с неоднозначными поворотами, изменчивость будет характерна всем – и деловым делам, и семейным. Стоит быть осторожным с финансами. Читайте гороскоп на 18 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня стоит проявлять незаурядную осмотрительность при заключении договоров, договоренностей. Не стоит давать ложных обещаний и брать на себя ответственность, с которой трудно будет справиться. Впрочем, при удачных обстоятельствах день может пройти и на удивление успешно. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 16 – 22 июля 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов астрологи прогнозируют на сегодня очень спокойный и гармоничный день. Он получится особенно хорошим, если вы посвятите его семье, родственникам или друзьям.

Постарайтесь не отвлекаться на рабочие вопросы и по возможности отгородитесь от них сегодня полностью. Дела по работе вряд ли удастся наладить, а вот отношения с родными приобретут новых красок (если, конечно, вы найдете на них время).

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцам астрологи рекомендуют попробовать расширить круг общения. При этом делать это лучше в оффлайне, а не только в сети.

Со здоровьем стоит быть осторожными – рекомендуемая диета на базе овощей, фруктов и круп, ограничьте себя в продуктах, которые не наилучшим образом влияют на ваш организм.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

У Близнецов есть высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы.

Вероятно, что в течение дня будут донимать мелкие хлопоты – при возникновении трудностей не идите на конфликт, а отдавайте предпочтение конструктивным разговорам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Астрологи не рекомендуют перегружать себя работой. Желательно заниматься делами, которые будут способствовать вашему умиротворению, освобождаться от ненужного и наводить порядок в мыслях. День удачно подходит для экспериментов в самых разных сферах жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Финансовая сторона жизни Львов сегодня может претерпеть существенные изменения – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Доверчивость в вопросах денег сегодня будет лишней – постарайтесь думать рационально, чтобы не стать жертвой чужих махинаций.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Астрологи рекомендуют уделить как можно больше времени моральному очищению. Удачный период, чтобы объявить войну гордыне, высокомерию и иллюзиям. Сегодня можно заключать партнерские соглашения, начинать новые отношения и завязывать дружбу.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Благоприятный день и для уединения, желательно быть осмотрительным во время посещения людных мест.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам сегодня стоит отказаться от двусмысленных слов и поведения. Есть высокие шансы, что вас поймут крайне неправильно. Возьмитесь лучше за налаживание быта, а не за привлечение внимания других.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы могут сегодня ощутить на себе, что значит, когда тебя не понимают. Вероятно, ваше трудолюбие или занятость делами станет причиной для конфликтов. А вы же старались для всех!

По приходу домой старайтесь не забивать голову повседневными проблемами и старайтесь отвлечься и больше времени уделить родным.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Астрологи рекомендуют Стрельцам взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами.

Четкое понимание ситуации поможет вам на пути к реализации мечтаний и замыслов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще понадобится. Плохое время, чтоб отправляться за покупками. Лучше отложить траты до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними, рабочими или душевными.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня может совсем не хотеться общаться с окружающими, даже с родными и друзьями, не говоря уже о незнакомцах! Вероятно, вам покажется, что разговоры отвлекают внимание от важных вопросов. Скорее всего так и есть! Поэтому постарайтесь уединиться и разобраться с задачами, которые вас беспокоят.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам астрологи советуют сегодня во всем полагаться на интуицию. Впрочем приступать к решительным действиям стоит лишь при стопроцентной уверенности, а еще лучше перенести ответственные решения на вторник.

Возможны конфликты в семье. Вероятнее всего, что ссоры будут мелкими и не наложат ощутимый отпечаток на общую ситуацию.