Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для Овнов, Раков и Водолеев. А вот рожденным под знаком Рыб стоит быть осмотрительнее. Читайте гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день в работе не стоит переступать через свои идеалы. Конечно, прислушиваться к другим можно, но делать вещи, которые вам кажутся слишком неприятными, не стоит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Овна

Не засиживайтесь дома вечером. Попробуйте найти возможность выбраться в кино или заняться любимым хобби вне дома. В таком случае судьба может принести вам интересный подарок.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Тельца

День пройдет спокойно для тех, кто не стараться контролировать все. Лучше в эти сутки позволять вещам происходить естественным образом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Близнецов

В этот день придется взять на себя обязанности, с которыми раньше не имели дела. Это может касаться работы, либо же быта или других семейных дел. Будьте смелыми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Рака

Раки будут иметь удачный день, который все же может показаться насыщенным работой. Можно смело работать над тяжелыми задачами. Они будут в этот день по силам.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Льва

Вам нужно обратить внимание на то, сколько времени вы уделяете работе. Если вы чувствуете, что вы на грани эмоционального выгорания – попробуйте уменьшить нагрузку на собственные плечи.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Девы

Вас сегодня поглотит работа и домашние дела. Вероятно, что от водоворота событий некогда будет передохнуть. Впрочем, затраченные силы вернутся к вам сторицей уже в ближайшем будущем. Поэтому нечего грустить!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Весов

В этот день вы будете очень импульсивны и будете сами удивляться собственным поступкам. Поэтому старайтесь контролировать собственные эмоции и не делать поспешных решений или выводов, которые могут негативно сказываться на будущем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Скорпиона

Скорпионам стоит быть осторожным со здоровьем. Особенно бдительными стоит быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь избегайте стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Стрельца

Этот день очень насыщенный на работе – у вас возникнет много интересных и перспективных идей. Старайтесь все эти идеи фиксировать, записывать, чтобы потом вернуться еще раз к их рассмотрению.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Козерога

Удачный день для того, чтобы реализовать хотя бы один маленький шаг, который приблизит вас к заветной мечте. Особенно это касается тех, у кого нет пары. Лучшего партнера вы найдете именно тогда, когда сами будете отвечать вашим ожиданиям и будете удовлетворены своими действиями и достижениями. Так что пора действовать!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Водолея

Водолеев сегодня может настигнуть встреча с человеком, который добавит изюминку к вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 ноября 2018 для Рыб

Рыб ожидает особый сюрприз. Его может сделать родственник, друг или любимый человек. Попробуйте воспринять дар с благодарностью, даже если на первый взгляд сюрприз окажется не совсем уместным или же пустяковым.