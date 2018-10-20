Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий час для вкладення сил у стосунки, романтичні побачення. Читайте гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Во время застолий не переедайте. Отдавайте предпочтение легкой пище и активным видам отдыха. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Овна

Овнам стоит маскимально отключиться от работы и ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее обеспокоенніх представителей знака.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Тельца

Сегодня Тельцам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам будет присуща нешуточная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Близнецов

Желательно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Рака

Раков у которых есть пара, ждет охлаждение семейных отношений из-за третьих лиц. Не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится. Астрологи рекомендуют даже на трудные ситуации взглянуть со стороны. Это позволит добавить легкости в вашу реальность.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Льва

Удачный период, чтобы объявить войну гордыни, высокомерию и иллюзиям. Сегодня желательно не заключать партнерских соглашений, не начинать новых отношений и не завязывать дружбу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Девы

Девам сегодня рекомендуют найти время для себя – можно стричься, менять внешность, проводить косметические процедуры или просто найти время, чтобы полежать в ванне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Весов

Сохраняйте гибкость и не сопротивляйтесь изменениям. У тех, кто будет старательно противиться новому, могут возникнуть существенные осложнения как в психологическом, так и в физиологическом плане.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня может быть присуща легкая эмоциональная нестабильность. Если на вас навалятся резкие перепады настроения – не пугайтесь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Стрельца

Постарайтесь не отвлекаться на рабочие вопросы и по возможности отгородитесь от них сегодня полностью. Дела по работе вряд ли удастся наладить, а вот отношения с родными приобретут новых красок (если, конечно, вы найдете на них время).

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Козерога

Задуманные дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Водолея

Водолеи имеют высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 октября 2018 для Рыб

Тем, кому сегодня придется работать, может быть не легко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься немного на что-нибудь прекрасное – это поможет сосредоточиться.