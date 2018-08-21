Гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака предполагает удачный день для рожденных под знаком Тельца. Тем же, кто родился под знаком Льва стоит ожидать трудности, впрочем сил справиться с ними будет достаточно. Читайте гороскоп на 21 августа 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В личной жизни в этот день резких изменений или головокружительных событий ожидать не стоит, впрочем повседневность в некоторых все же может получить значительных новых обрамлений. В общем же желательно не впадать в крайности, при разговорах можно смело позволить себе откровенную эмоциональность. Особенно это касается общения с близкими людьми. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Овна

Овнам сегодня может удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.



В общем день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и развлечений. Во второй половине дня вероятна приятная романтическая встреча.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Тельца

Если вы бегаете по делам как сумасшедшие – не переживайте! Затраченные усилия принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте задуманное.

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Как бы вас сегодня не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим растрачивать свои старания не стоит.



Так же Тельцам рекомендуется обращаться и с делами других – лучше не лезть в них и воздержаться от раздачи советов.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Близнецов

День удачный день для посещения госучреждения. Скорее всего, выйдете из них вы довольными, ведь все ваши просьбы будут учтены, при этом специалисты будут с вами вежливыми и предоставят действительно полезные консультации.



Также день благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими несущественными они были.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Рака

Ракам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их захватит. Смело ныряйте в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и любовных дел и творчества.



Также удачными будут и поездки. Тех, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопровождать удача. К Ракам, которые в вечер 21 июля, останутся дома могут наведаться долгожданные гости.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Льва

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего сегодня стоит избегать с двойным рвением. Оставьте на потом обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.



Провести вечер рекомендуется в компании близкого друга, который охотно выслушает ваши планы на будущее.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Девы

У трудолюбивых Дев сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.



Удача убдет сопровождать тех, кто не довольствуется достигнутым и стремится развиваться.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Весов

Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня Весов ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс хоть бы что, а это конечно может иметь не лучшие последствия.



День не удачный для любовных поисков, однако тем у кого уже есть пара астрологи советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Скорпиона

В этот день главными вашими спутниками будет смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Вас сегодня будет сопровождать уверенность и вдохновение.



В отношениях с родными и друзьями откиньте строгость и проявите ласку – это воздастся вам сторицей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Стрельца

Необходимо взять себя в руки и показать свою надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов покоя, пустите в ход красноречие.



Стоит отказаться от поступков с двойным смыслом – будьте честными, в противном случае есть высокие шансы поплатиться даже за небольшую ложь. Что касается родных проявляйте уважение и такое ваше отношение воздастся сторицей.



Позаботьтесь о своем здоровье. Сейчас подходящее время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Козерога

Козерогов в которых пара ждет охлаждение семейных отношениях через третьих лиц. Не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится. Астрологи рекомендуют даже на тяжелые ситуации взглянуть со стороны. Это позволит добавить легкости в вашу реальность.



Неопределенный период не будет длится вечно и совсем скоро облака разойдутся, открывая взору ясное небо полное надежд на прекрасное будущее.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Водолея

День будет удачным для работы или активного отдыха – биение баклуш отложите на потом. Водолеи-карьеристы почувствуют прилив энергии, который нужно будет обязательно использовать. Вероятно, вам придется поработать в команде. Будьте осторожны, потому что если захотите показать свое превосходство над другими, то затянете себя в конфликт, из которого вряд ли сможете выйти победителем.



Обратите внимание на здоровье. Это плохое время, чтобы перегружать организм тяжелой пищей или алкоголем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 21 августа 2018 для Рыб

Связь налаженная в этот период продлится долго и принесет радость и выгоду. Ссор и оценочных суждений избегайте, значительно эффективнее попытаться выстроить качественные отношения.



В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и улаживание острых углов. Хорошее время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.