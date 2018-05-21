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Гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2018 года будет благоприятным для решения вопросов, требующих высоких затрат энергии. В этот день можно приступать к важным делам и браться за новые начинания. Читайте гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака далее в материале.

День будет плодотворным для деловой активности, но при условии внимательности и ответственного отношения к сказанному. Старайтесь во всем полагаться на свою интуицию и трезвое мышление, важных решений сгоряча не принимайте. Подробнее читайте в гороскопе на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)

Не бойтесь открываться и открывать себя. Будьте проще. Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим.

Не пытайтесь все контролировать. Отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают шансы человека на счастье и успех.

Телец (21 апреля – 20 мая)

 

Используйте время, которое сейчас есть для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать то, что откладывали в ящик не один день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Потратить драгоценную энергию желательно для самосовершенствования и решения текущих задач. Приступы лени и апатии стоит подавлять сразу же.

Не помешает дисциплина в быту и в чувствах, особенно утром и днем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Благоприятное время для важной и ответственной работы. Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Не бойтесь просить о помощи и помогать другим.

Лев (23 июля – 23 августа)

День будет благоприятным для тех, кто задумал поиск союзников и единомышленников. Шансы заинтересовать других своими идеями высокие.

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Доводите начатое до конца и не отступайте и тогда удача может улыбнуться вам. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

Астрологи имеют предостережения относительно финансовых дел и рекомендуют быть внимательными, ведь даже небольшая оплошность может привести к потерям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они делают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Просто воспринимайте, как есть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не игнорируйте свои обязанности. Необходимо решать проблемы в своей жизни и нести ответственность за поступки! Помните, что действия – это форма самопомощи, от которой ни в коем случае нельзя уклоняться.

Уделяйте внимание физическим упражнениям и тому, что вы потребляете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Удачное время, чтобы проводить важные разговоры. Главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День не слишком благоприятен для Козерогов, которые занимаются научной работой – возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней.

Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша рельность и насколько счастливее вы станете.

Важные вопросы сегодня удастся обсудить за невынужденными обстоятельствами, что изрядно добавит вам вдохновения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам-водителям особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

На работе и в личной жизни смело воплощайте самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
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