Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака предусматривает благоприятный день для Близнецов, Дев и Скорионов. Сегодня желательно прощать тех, на кого вы сердиты. Читайте гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

День не удачный для того, чтобы чем-нибудь жертвовать и переутомляться. Период хорошо подходит для активных, решительных, пробивных действий. Для достижения успеха непременно придется одолеть страх. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Овна

Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Так вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом будете жалеть.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Тельца

Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности, постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут выгодные дивиденды.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Близнецов

Близнецам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Ваши амбиции в общении ни к чему хорошему не приведут – больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое. Если вы глаголите истину – ее рано или поздно и так услышат, а вот чрезмерное акцентирование лишь отсрочит понимание.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Рака

Провести этот день можно и дома, и на работе, и на прогулках. Главное будьте активными, дружелюбными и открытыми. Беритесь за рутинную работу – вы будете иметь достаточно сил справиться с ней.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Льва

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Девы

Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери сил. Можно браться за проекты, которые требуют высокой активности.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Весов

Умение Весов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может понадобиться сегодня по отношению к близкому вам человеку. Не мешкайте с помощью! Вы тоже получите от этого выгоду, по меньшей мере ментальную.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Скорпиона

В отношениях сегодня стоит быть прямолинейным, а для Скорпионов, имеющих пару, рекомендуется проявить особую заботу к своему близкому человеку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Стрельца

День плохой для тех, кто задумал любую фальшь, ложь или подлость. Злые намерения в этот день будут разоблачены, а поэтому подумайте дважды и отпустите негатив в прошлое. Зато день даст двойную благодарность тем, кто задумал благое дело.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Козерога

Сегодня Козероги могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное и смыть накопившиеся противоречия могут оказаться удачными.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Водолея

Водолеи могут взяться за составление сметы будущих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 21 ноября 2018 для Рыб

Выделите больше времени на собственные дела, займитесь улучшением своего благосостояния. Помните, что иногда позаботиться о себе – это лучший подарок для близких людей.