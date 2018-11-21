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      Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

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      Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака
      Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака / 24 канал

      Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака предусматривает благоприятный день для Близнецов, Дев и Скорионов. Сегодня желательно прощать тех, на кого вы сердиты. Читайте гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

      День не удачный для того, чтобы чем-нибудь жертвовать и переутомляться. Период хорошо подходит для активных, решительных, пробивных действий. Для достижения успеха непременно придется одолеть страх. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

      Читайте также: Гороскоп на неделю 19-25 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

      Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

      Овен (21 марта – 20 апреля)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Овна 

      Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Так вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом будете жалеть.

      Телец (21 апреля – 20 мая)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Тельца

      Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности, постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут выгодные дивиденды.

      Близнецы (21 мая – 21 июня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Близнецов

      Близнецам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Ваши амбиции в общении ни к чему хорошему не приведут – больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое. Если вы глаголите истину – ее рано или поздно и так услышат, а вот чрезмерное акцентирование лишь отсрочит понимание.

      Рак (22 июня – 22 июля)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Рака

      Провести этот день можно и дома, и на работе, и на прогулках. Главное будьте активными, дружелюбными и открытыми. Беритесь за рутинную работу – вы будете иметь достаточно сил справиться с ней.

      Лев (23 июля – 23 августа)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Льва

      Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

      Дева (24 августа – 23 сентября)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Девы

      Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери сил. Можно браться за проекты, которые требуют высокой активности.

      Весы (24 сентября – 23 октября)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Весов

      Умение Весов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может понадобиться сегодня по отношению к близкому вам человеку. Не мешкайте с помощью! Вы тоже получите от этого выгоду, по меньшей мере ментальную.

      Скорпион (24 октября – 22 ноября)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Скорпиона

      В отношениях сегодня стоит быть прямолинейным, а для Скорпионов, имеющих пару, рекомендуется проявить особую заботу к своему близкому человеку.

      Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Стрельца

      День плохой для тех, кто задумал любую фальшь, ложь или подлость. Злые намерения в этот день будут разоблачены, а поэтому подумайте дважды и отпустите негатив в прошлое. Зато день даст двойную благодарность тем, кто задумал благое дело.

      Козерог (22 декабря – 20 января)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Козерога

      Сегодня Козероги могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное и смыть накопившиеся противоречия могут оказаться удачными.

      Водолей (21 января – 20 февраля)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Водолея

      Водолеи могут взяться за составление сметы будущих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

      Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

      Рыбы (21 февраля – 20 марта)

      Гороскоп на 10 листопада 2018 для Риб
      Гороскоп на 21 ноября 2018 для Рыб

      Выделите больше времени на собственные дела, займитесь улучшением своего благосостояния. Помните, что иногда позаботиться о себе – это лучший подарок для близких людей.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Красота Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
      Источник: 24 канал
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