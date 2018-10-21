Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака предполагает спокойный период, благоприятный для разговоров. Во второй половине дня возможны приятные сюрпризы. Читайте гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака далее в материале.

Стоит проявлять осторожность со здоровьем и не перегружать себя дорогой, потому что это может иметь не лучшие последствия. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Овна

У Овнов сегодня будет много сил. Смело принимайтесь за свой план действий –выполнить задуманное удавится как никогда успешно.

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По возможности астрологи рекомендуют заняться спортом, это хорошо скажется на здоровье и поможет снять напряжение.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Тельца

Астрологи рекомендуют Тельцам четко соблюдать законы и не нарушать установленных государством правил. В противном случае можно испытать неприятности, которые существенно испортят ваши планы на жизнь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Близнецов

Ближе к вечеру вам может захотеться вкусно поесть. Сегодня можно полакомиться и чем-нибудь экзотическим – день благоприятен для разнообразных открытий!

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Рака

Ракам астрологи советуют сегодня немного времени посвятить расширению кругозора. Возьмитесь за интересную научно-популярную книгу или пересмотрите хороший документальный фильм.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Льва

Относительно домашних дел может быть заметна легкая апатия. По возможности отложите на другой день дела по дому, которые не являются очень срочными. Полноценный отдых станет залогом вашей бодрости в течение следующей недели. А вот тех, кто возьмется переделать все дела за воскресенье может ждать срыв.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Девы

Благоприятное время для романтических свиданий, общения с любимым человеком и друзьями. Не помешает стать чуточку более открытым в чувствах и попытаться получить ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Весов

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то подталкивать на изрядные глупости. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Скорпиона

Астрологи рекомендуют заниматься привычными делами. Вряд ли будут происходить непредсказуемые события, неожиданные ситуации – ни хорошие, ни плохие. День хорошо подходит для усвоения знаний, полученных ранее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Стрельца

Крайне необходимо несколько часов провести на свежем воздухе. Благоприятное время и для организации небольших гуляний. Сочетание этих двух аспектов будет иметь приятный результат.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Козерога

Высоки шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение, пусть и не самому приятному сердцу, но все же самому логичному решению.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Водолея

Высокая вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 21 октября 2018 для Рыб

У Рыб настало благоприятное время для заключения договоров и союзов. Также удачно будет протекать общение.

Благодаря новой кооперации вы сможете решить немалое количество застоявшихся вопросов. Сейчас вам стоит питать искреннее чувство коллективизма и верить в общее дело, иначе успех убежит.