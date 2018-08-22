Гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака предполагает довольно сложный день для Близнецов и Скорпионов, впрочем и другим не стоит терять бдительность. Единственное исключение – Стрельцы, им сегодня будет изрядно везти. Читайте гороскоп на 22 августа 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день желательно не подвергать опасности свое здоровье. Для тех, кто часто болеет, день будет удачным, чтобы начать исправлять ситуацию – менять рацион, образ жизни и браться за практики, которые способствуют оздоровлению. В среду будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Овна

Овнам сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не мелочиться. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.

В отношениях с родными оставайтесь сдержанными и чуткими, но и наступать на свою свободу не давайте.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Тельца

Астрологи рекомендуют не поддаваться соблазнам и оставить азартные занятия. В противном случае все может закончиться весьма плачевно. Нежелательно отправляться в путешествия и командировки: они могут закончиться не так, как вы предполагаете. Возможны травмы или сильное нервное перенапряжение.

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Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Близнецов

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого вам не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Рака

В первой половине дня вам будет легко получаться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

На работе и в личной жизни смело воплощайте эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Льва

Львам сегодня может выпасть возможность выбрать себе союзников в деле на ближайшие месяцы – тщательно взвешивайте все и постарайтесь не принимать импульсивных решений.

Близкие люди могут приставать к вам с советами – постарайтесь их выслушать. Есть высокие шансы, что вы услышите в их словах подсказку, в которой давно нуждались.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Девы

С Девами злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не огорчайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими чертами, и возьмите себе ситуацию на вооружение.

Финансовые проблемы в среду вряд ли будут возникать. Без особых хлопот будет получаться и любая деловая деятельность.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Весов

В этот день вам представится возможность осмотреть с высоты последние события в вашей жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которых не замечали и изменить ситуацию в свою пользу.

Удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Скорпиона

Рыбы, которые вынашивали месть и задумывали ее реализовать сегодня, могут нанести вред невинным людям. Поэтому стоит дважды подумать перед тем, как решаться на агрессивные действия в отношении других.

При удачных обстоятельствах, в этот день вам может выпасть возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Стрельца

День желательно наполнить событиями и провести активно. Лучше всего – с улыбкой на лице и тогда удача точно вам ответит! Желательно не начинать крупных проектов, в которых вы не имеете стопроцентной уверенности, и не браться за громоздкую новую работу. Впрочем, недолговечные начинания будут даваться легко.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Козерога

Козероги сегодня могут смело браться за занятия спортом и задачи, которые требуют физической активности. Не лишним будет уборка дома или социальная активность.

Будьте внимательны к своему рациону – добавьте к нему больше зелени и фруктов. От алкоголя стоит отказаться – это может привести к негативным последствиям и потере средств.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Водолея

Для Водолеев, которые имеют пару, высока вероятность заметить в этот день не лучшие качества своего партнера. Воздержитесь от критики и проявите дипломатичность. Раскачивать лодку в этот день ни к чему. Лучше устройте веселое семейное собрание.

Одиноким представителям знака будут легко даваться решения затяжных проблем. Возможно, к вам придет идея, которая приведет вас к лучшему финансовому положению.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 августа 2018 для Рыб

Если в этот день вас неожиданно пригласят на гулянку, кофе или в кино – стоит согласиться. Сегодня вы будете чувствовать себя комфортно среди других людей и чувствовать свою внутреннюю силу.

Наслаждайся приятными моментами и удачей, которая вас будет сопровождать.