Гороскоп на сегодня, 22 июля 2018 года, предусматривает удачный день для ментального развития, отдыха, неспешных бесед. Но удачу не стоит ожидать тем, кто задумал большие покупки. Читайте гороскоп на 22 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Неблагоприятное время для дел с финансами, есть риск ошибиться или попасть под влияние мошенников. Можно отправляться в дорогу, заниматься планированием. Удачно будут проходить застолья, празднования, пикники и любые другие дружеские встречи. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 22 июля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Желательно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для расставания с дурными привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тем, у кого есть пара, стоит постараться не придираться к избраннику, а взамен постараться понять мотивы его действий. Так вы сможете сохранить отношения гармоничными и крепкими.

Будьте осторожны на улице! Есть шанс, что вас захотят использовать мошенники. Дважды думайте, перед тем как соглашаться на сомнительные предложения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

На Близнецов неожиданно может навалиться водоворот эмоций – не бойтесь терять голову, все же уже выходные! Дома предусмотрительно выполните всю работу в первой половине дня, чтобы после обеда иметь время на отдых.

У представителей этого прекрасного знака сегодня день будет полон ярких и искренних чувств – повышенная эмоциональность будет иметь положительный характер. За серьезные дела вам может и не слишком захочется браться – что же поделаешь, день такой!

Рак (22 июня – 22 июля)

Тем, кому сегодня придется работать, может быть нелегко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься немножко на что-нибудь прекрасное – это поможет сосредоточиться.

Лев (23 июля – 23 августа)

Желательно отправиться в небольшое путешествие. Идеальным вариантом будет выезд на природу или дачу. Главное сейчас – найти немного времени, чтобы развеяться и набраться сил, иначе рискуете попасть в неприятность.

Астрологи рекомендуют посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Астрологи рекомендуют заняться домашними задачами, покупками, наведением порядка в делах. Характерными для этой недели могут быть частые смены настроения, так что не берите близко к сердцу чужие нападки в вашу сторону.

Без осложнений будут идти организаторские дела и задачи на саморазвитие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам сегодня вряд ли захочется тратить время на пустые разговоры. Вероятно, вы будете хотеть просто посидеть в тишине и ни о чем не думать, чем втягиваться в беседы.

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Постарайтесь понятно объяснить окружающим ситуацию, иначе есть шансы, что они воспримут вас как высокомерного персонажа. Впрочем, это прежде всего их проблемы, а не ваши.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вас сегодня может огорчить незначительный промах. Не переживайте сильно! Все имеют право на второй шанс, особенно в мелочах. Если же кто-то из коллег посчитает иначе – не обращайте на его слова излишнего внимания. Вы же знаете, что справедливость на вашей стороне.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вы хорошо обдумываете ситуацию и взвешиваетет все аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. И сегодня судьба может подкинуть вам испытание и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Козерог (22 декабря – 20 января)

В целом вы отзывчивый человек, но сегодня на Козерогов могут нападать приступы эгоизма. Осознание своей склонности к эгоизму, пусть и изменчивой, положительно повлияет на ваше понимание себя. Что знаешь – того не боишься!

Когда речь идет о чем-то действительно существенном, вы понимаете насколько важно быть надежным и хорошим другом. Искренние люди это замечают, поэтому не огорчайтесь из-за эгоистических настроений.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям стоит сегодня больше времени уделить познанию нового. Возьмитесь за учебу. Даже, если вы уже не студент, узнать что-нибудь новое вам не помешает.

Хорошо будут удаваться дела и с финансами, наведением порядка в доме. При неприятных ощущениях в теле стоит обратиться к врачу и пересмотреть свой рацион и режим дня.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

С Рыбами злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не огорчайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими качествами, и возьмите себе ситуацию на вооружение.

Вместо того, чтобы киснуть – беритесь за дела. Скорее всего их у вас накопилось много, а время для решения горы вопросов сейчас идеальное.