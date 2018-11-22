06:00
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

      75 Читати новину українською
      Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака
      Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака / 24 канал

      Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака потребует особой бдительности у Козерогов, Близнецов и Овнов. Время благоприятно для расширения сферы для получения дополнительных доходов. Читайте гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

      День хороший для встреч и открытия новых горизонтов в жизни. Не стоит паниковать при неожиданных поворотах судьбы. С деньгами стоит быть осмотрительными – старайтесь не тратить средства на не совсем нужные вещи или желания. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

      Читайте также: Гороскоп на неделю 19-25 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

      Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

      Овен (21 марта – 20 апреля)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Овна

      В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидите, то что еще недавно бежало от вашего ума.

      Телец (21 апреля – 20 мая)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Тельца

      Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут выгодные дивиденды.

      Близнецы (21 мая – 21 июня)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Близнецов

      В делах особых курьезов не возникнет, однако принимать решение может быть не легко. Есть шансы, что долго будете колебаться между всеми "за" и "против" и так и ничего не решите. Поэтому принятие важных решений лучше перенести на следующую неделю.

      Рак (22 июня – 22 июля)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Рака

      День будет благоприятным для коллективных и корпоративных мероприятий – гуляния для Раков могут показаться славными. Поэтому если вам предложат присоединиться к празднованиям – долго не думайте и отправляйтесь отдыхать.

      Лев (23 июля – 23 августа)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Льва

      Для Львов настало время сближения и романтики на самом качественном уровне. Тем, у кого есть пара рекомендовано устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое в корне может изменить вашу жизнь.

      Дева (24 августа – 23 сентября)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Девы

      Даже при сильном желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

      Весы (24 сентября – 23 октября)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Весов

      Сейчас у вас очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Полезно посетить друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

      Скорпион (24 октября – 22 ноября)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Скорпиона

      Высокие шансы, что сегодня перед Скорпионами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

      Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Стрельца

      Стрельцы сегодня могут смело браться за занятия спортом и задания, которые требуют физической активности. Не лишним будет уборка дома или социальная активность.

      Козерог (22 декабря – 20 января)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Козерога

      Сегодня у Козерогов благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений может увенчаться успехом.

      Водолей (21 января – 20 февраля)

      Гороскоп на 10 листопада 2018
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Водолея

      У Водолеев настала замечательная пора для амурных знакомств – поклонники и поклонницы просто таки будут ходить за вами следом. Те, кто давно засиделся в одиночестве, могут попробовать с этого взять пользу. Есть шансы на успех!

      Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

      Рыбы (21 февраля – 20 марта)

      Гороскоп на 10 листопада 2018 для Риб
      Гороскоп на 22 ноября 2018 для Рыб

      Рыбам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Ваши амбиции в общении ни к чему хорошему не приведут – больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое. Если вы глаголите истину – ее рано или поздно и так услышат, а вот чрезмерное акцентирование лишь отсрочит понимание.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      21 ноября , 23:03 Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      Роман Маселко 36
      Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      21 ноября , 23:00 Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      Іван Яковина 90
      Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола
      21 ноября , 22:12 Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола
      210
      #ІнтерполНеНаш
      21 ноября , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 449
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      21 ноября , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 320
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      На Закарпатье легковушка столкнулась с грузовиком из-за гололеда (Фото, видео)
       24 января 2013 , 12:31
      Украинским спортсменам официально запретили участвовать в спортивных соревнованиях в России
       14 марта , 13:23
      Выбирайте: троллейбус или Bicar
       3 сентября , 13:00
      Полицейский "Приус" против троллейбуса – кто кого
       4 сентября , 09:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук