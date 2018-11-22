Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака потребует особой бдительности у Козерогов, Близнецов и Овнов. Время благоприятно для расширения сферы для получения дополнительных доходов. Читайте гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

День хороший для встреч и открытия новых горизонтов в жизни. Не стоит паниковать при неожиданных поворотах судьбы. С деньгами стоит быть осмотрительными – старайтесь не тратить средства на не совсем нужные вещи или желания. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 19-25 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Овна

В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидите, то что еще недавно бежало от вашего ума.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Тельца

Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут выгодные дивиденды.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Близнецов

В делах особых курьезов не возникнет, однако принимать решение может быть не легко. Есть шансы, что долго будете колебаться между всеми "за" и "против" и так и ничего не решите. Поэтому принятие важных решений лучше перенести на следующую неделю.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Рака

День будет благоприятным для коллективных и корпоративных мероприятий – гуляния для Раков могут показаться славными. Поэтому если вам предложат присоединиться к празднованиям – долго не думайте и отправляйтесь отдыхать.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Льва

Для Львов настало время сближения и романтики на самом качественном уровне. Тем, у кого есть пара рекомендовано устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое в корне может изменить вашу жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Девы

Даже при сильном желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Весов

Сейчас у вас очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Полезно посетить друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Скорпиона

Высокие шансы, что сегодня перед Скорпионами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Стрельца

Стрельцы сегодня могут смело браться за занятия спортом и задания, которые требуют физической активности. Не лишним будет уборка дома или социальная активность.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Козерога

Сегодня у Козерогов благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений может увенчаться успехом.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Водолея

У Водолеев настала замечательная пора для амурных знакомств – поклонники и поклонницы просто таки будут ходить за вами следом. Те, кто давно засиделся в одиночестве, могут попробовать с этого взять пользу. Есть шансы на успех!

Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 22 ноября 2018 для Рыб

Рыбам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Ваши амбиции в общении ни к чему хорошему не приведут – больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое. Если вы глаголите истину – ее рано или поздно и так услышат, а вот чрезмерное акцентирование лишь отсрочит понимание.