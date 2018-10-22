Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака предполагает спокойный и тихий день, приятным исключением может стать неожиданный подарок. Можно смело начинать новые проекты. Читайте гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Овна

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Возьмите себе на вооружение строгость и осторожность в выборе – такое вооружение спасет от неприятностей.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Тельца

На работе вам нужно сконцентрировать свое внимание на незавершенных делах. Иначе вы можете вступить в конфликт с коллективом и начальством. Если же вы приложите все усилия и проявите инициативность – то есть большая вероятность карьерного роста.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Близнецов

Вас может ожидать не очень приятная ситуация, связанная со знакомыми. Но не паникуйте, все решится очень быстро.

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Стрессовые ситуации могут сложиться и в личной жизни, но их удастся быстро решить.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Рака

Чтобы этот день принес вам много радости и положительных эмоций, вам нужно быть внимательным и чутким к окружающим. Не забывайте о своих друзьях и близких, лучше всего если вы удивите их незапланированным ужином и символическими подарками.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Льва

Этот день заставит вас по-другому отнестись к распределению финансов. Если у вас есть цель – начните откладывать деньги уже сейчас. От больших и габаритных покупок на этой неделе стоит отказаться.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Девы

На работе вас сейчас окружают много нововведений, но все они со временем будут иметь хороший для вас результат. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим начальством.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Весов

Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить немного времени только себе и любому виду творчества.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Скорпиона

Благоприятное время для работы с документами, а также для подачи документов на визу. Поэтому эти дела лучше не откладывать на потом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Стрельца

Благоприятное время для любых экспериментов! В том числе удачными будут как и бытовые эксперименты, так и эксперименты с внешностью.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Козерога

Не отказывайтесь от выгодных предложений на работе. При этом не прибегайте к займам, потому что вы не сможете вовремя рассчитаться.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Водолея

Если у вас есть незавершенные дела на работе или же не выполнены обещания перед друзьями – посвятите день выполнению этих дел. Вас ожидает успех, а результат не заставит себя долго ждать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 22 октября 2018 для Рыб

Есть высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек мешает вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше. Астрологи рекомендуют набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период