Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака предполагает особенно удачный день для родившихся под знаками Рака, Весов, Козерогов, Водолеев и Рыб. В целом же день будет иметь довольно положительную окраску, впрочем от некоторых неприятностей уберечься все же будет не просто. Читайте гороскоп на 23 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Не лучший день, чтобы идти за покупками, в банк или в госучреждения. У тех, кто отправится в дальнюю дорогу могут возникнуть мелкие осложнения, которые впрочем не принесут большого вреда, если вы воздержитесь от нервов и паники. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Овна

Овнам на 23 августа астрологи прогнозируют спокойный день. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендуется проявлять альтруизм и щедрость.

День благоприятен для тех, кто занимается торговлей. Есть высокие шансы заключить выгодные договоренности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Тельца

На работе вам будет сопутствовать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а из-за малейшего намека на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, что принесет вам денег.

В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем и не нарушайте правил.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Близнецов

В вашей голове масса гениальных идей, которые рекомендовано начинать реализовывать. Это позволит вам стать более довольным жизнью и поднять самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много, поэтому тем, кто хочет лениться и начинать не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Рака

Ракам сегодня под силу если не невозможно, то как минимум многое. Все что понадобится от вас – направить вдохновение в правильное русло и не упустить его. Настройтесь на добрый лад и приступайте к тому, что давно откладывали.

Под вечер возможно получение долгожданного известия.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Льва

Настойчивость – это не то качество, которое стоит проявлять 23 августа. Будьте уверенными, но излишне не давите на людей и не прикладывайте гиперусилий для решения дел. Если что-то упорно не идет вам в руки – возможно оно того и не стоит.

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Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Девы

Для Дев, которые недовольны своим местом работы, сейчас идеальное время браться за написание своего резюме. Так, вооруженные несокрушимой верой в себя, вы вскоре сможете найти себе лучшее место в жизни.

Период благосостояния неизбежно близок, гороскоп предполагает момент внезапного поворота в вашей карьере.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Весов

Вы будете очень добрыми и отзывчивыми – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

На работе все будет идти как по маслу – задание вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящике из-за их чрезмерной сложности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Скорпионов

Скорпионам в этот период может хотется разобраться с некоторыми своими незавершенными делами, от решения которых их отдалял страх. Помните, чтобы преодолеть страх, сначала нужно сделать шаг в неизвестное. Страх – самый главный наш враг и пойти дальше, можно только преодолев его и сделав другом.

День благоприятен для встреч с друзьями. Встреча с ними может иметь неожиданно хорошее завершение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Стрельца

Вероятно, что придется искать новые варианты заработка. Исключите сомнительные дела из списка вариантов для новых доходов – лотереи, займы и авантюры до добра не приведут, а только усугубят положение. Большая опасность попасть в авантюру, которая может привести к существенным финансовым проблемам.

Возможны серьезные споры в семье, проблемы с детьми и недоразумения с друзьями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Козерога

Отбросьте в сторону высокомерное и пренебрежительное отношение к другим. Сегодня не время для таких эмоций – они могут отрицательно ударить по вас самих.

День выдастся продуктивным, если вы будете избегать суеты и спокойно выполнять задуманное. Чрезмерно перетруждаться не стоит, как и лениться. Пассивность может привести к потере интересного шанса.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Водолея

День обещает быть спокойным и тихим, приятным исключением может стать неожиданный подарок.

Любовь и сфера романтических отношений будет находиться под благоприятным воздействием звезд. Можете уверенно опираться на деловых и личных партнеров.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 августа 2018 для Рыб

Командная работа – вот что вам сегодня лучше всего будет удаваться. Используйте эту возможность эффективно и отдайтесь делу сполна. Вам хорошо будет удаваться избегать манипуляторов и тех, кто хочет нечестно использовать ваши силы и таланты.

Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако к комфорту возвращаться не спешите сразу. Ближе к вечеру вам захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.