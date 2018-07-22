Гороскоп на сегодня, 23 июля 2018 года, предусматривает удачный день для людей, чья работа связана с юридическим делом, финансами. Стоит ожидать вдохновения и тем, кто имеет творческую профессию. Читайте гороскоп на 23 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Можно браться за новые проекты и назначать встречи. Вдохновения ожидать не стоит, а лучше браться за работу сразу же. В этот день амурные дела стоит отложить на второй план, ведь успех в них вряд ли случится. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овнов сегодня может проснуться незаурядное чувство юмора. Представителям знака захочется немного поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание души коллектива вам гарантировано!

Разговоры с родными и близкими сегодня будут удаваться легко и непринужденно. Уделите родным достаточно внимания и подарите чуточку тепла.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня с Тельцами злые шутки могут играть ошибки прошлого. Вероятно, людям захочется вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть ими. Постарайтесь не обращать внимание на таких персонажей и не принимать их мнение во внимание. Всем свойственно ошибаться, и старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

У многих сегодня может обостриться интуиция, появиться меняющиеся или мистическое настроение. Хорошее время, чтобы фантазировать, заниматься задачами, которые требуют творческих мыслей. В то же время есть высокие шансы попасть в плен в иллюзии, поэтому астрологи рекомендуют быть осмотрительными в делах и вовремя "спускаться на землю".

День обещает быть плодотворным, особенно для тех, кто занимается умственным трудом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Уверенным в себе Ракам сегодня может понадобиться поддержка с тыла. Особенно тем, которые имеют репутацию руководителя, лидера. Со стороны может выглядеть, что вы контролируете других, но на самом деле неуверенность изрядно вас будет расшатывать.

Будьте снисходительными и тогда вы получите шансы немного больше нравиться окружающим и чувствовать более комфортно в общении.

Лев (23 июля – 23 августа)

Постарайтесь не терять поток энергии, который будет присущ сегодня Львам. Все силы астрологи рекомендуют направить на выполнение самых важных дел. Советуют при этом не терять самоконтроль – перед принятием важных решений, дайте себе минуту на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Дев наступило благоприятное время для налаживания отношений различного характера. Благоприятное время для общения и обмена идеями. Можно устроить романтический ужин, сходить в кинотеатр или подарить себе другие приятности, которые вам по душе.

Астрологи рекомендуют не забывать про здоровое питание и спорт. Можно прибегать как к силовым тренировкам, так и к занятиям йогой или неторопливому бегу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Займитесь своими отношениями и подумайте о людях с которыми вы находитесь в тесном контакте. Сегодня Весам будет свойственно объективно относиться к людям, поэтому высокие шансы разобраться, с кем дальше продолжать дружить, а кого можно исключить из своего круга общения.

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В романтических отношениях удачное время, чтобы прибегать к решительным действиям. Сейчас благоприятное время, как для закладки новых семей, так и для разрыва старых связей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам сегодня следует проявить особую внимательность в вопросах финансов. Будет легко допустить сногсшибательную ошибку при покупке и опрометчиво расходовать слишком много. Поэтому от походов в магазины сегодня откажитесь.

Не теряйте из поля зрения и собственный кошелек, особенно в общественном транспорте и местах скопления людей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам сегодня стоит остерегаться необдуманных покупок. Не спешите отдавать деньги за что-нибудь новенькое – сначала подумайте вещь стоит финансовых забот. Старайтесь рационально подходить к расходам и не принимать слишком серьезных решений.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Обращайте внимание на мелочи – маленькие радости наполняют жизнь счастьем – главное суметь вовремя заметить их важность. Особенно это касается семейных Козерогов – не забудьте поблагодарить своего родного человека за проявленные знаки заботы и будьте взаимными.

Просмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

В отношениях с любимым человеком стоит ждать обострений. Придется проявить изрядное терпение, чтобы не попасть в эффектный скандал. Впрочем, если терпеть вам уже надоело, можете попробовать и выяснить отношения. Однако криком сделать это эффективно не получится, только соседей повеселите.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня будет характерна невероятная проницательность и пытливость. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Вы будете производить впечатление всезнайки, что добавит весомости вашей репутации.

Астрологи рекомендуют не забывать об отдыхе, но предостерегают от злоупотребления тяжелыми продуктами, алкоголем.