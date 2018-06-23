Гороскоп на сегодня, 23 июня 2018 года, предусматривает день благоприятный для рожденных под знаком Весов и Рака, а вот Овнам и Стрельцам стоит быть осторожнее. Читайте гороскоп на 23 июня 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи рекомендуют в этот день найти занятие, на которое удастся направить всю полноту энергии. В противном случае рискуете попасть в не слишком приятную ситуацию. Важно не сомневаться в своих силах и уверенно выполнять задуманное. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В этот день астрологи рекомендуют не засиживаться на месте и забыть о лени, поблажках и жалости. Тех, кто будет без причины хандрить может постигнуть неудача, зато успех будет сопутствовать активным людям, без злых намерений за душой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня для Тельцов астрологи предсказывают азартный день. В лотереи все же лучше не играть, а вот за эксперименты на любовном фронте браться можно смело. День будет благоприятным для выполнения ваших фантазий!



В пище сегодня стоит отдать предпочтение фруктам, свежим овощам и полезным жирам. От тяжелой пищи лучше откажитесь, а вот что-то легкое и экзотическое можно и попробовать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В этот день жизнь может затянуть Близнецов в мощный водоворот – много дел, планов, встреч. Включайте высокие мощности и беритесь за работу. Если не будете лениться приложенные усилия вернутся сторицей и уже скоро вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков сегодня будет подходящее время, чтобы проводить важные разговоры. В этот день вам будет присуще изрядное красноречие – главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

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Доводите начатое до конца и не отступайте и тогда удача может улыбнуться вам. Фортуна любит смелых!

Лев (23 июля – 23 августа)

Астрологи рекомендуют Львам взяться за наведение порядка в делах. Разберите проблемы и вопросы, требующие решения, составьте список и начинайте не спеша "закрывать хвосты".



В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – отдохните и снова принимайтесь за дела.

Дева (24 августа – 23 сентября)

В первой половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.



В споры сегодня ввязываться не стоит – только потратите драгоценную энергию, которую все же лучше использовать для самосовершенствования и решения текущих задач.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Период благоприятен как для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.



Деньги старайтесь беречь – расточительство это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам можно смело браться за укладывание контактов, договоренностей, укрепление тылов – эти дела сегодня будет сопровождать удача и они принесут положительные плоды.



Поберегите здоровье, особенно внимательно следите за тем, что едите. Немного осторожности, еще никогда не было лишним.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если вы хотите достичь чего-либо нового в жизни, того, что у вас еще не было вам придется идти на радикальные шаги и забыть о комфорте. Просто перепаковать старые привычки в новую обертку не получится – придется меняться. Так что внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, ведь иначе хаос может не дать вам реализовать задуманное.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День будет благоприятным для тех, кто любит проводить время активно и отстаивать идеи добра. Не бойтесь просить о поддержке других – вы скорее всего будете услышанными.



Все, начатое сегодня, имеет высокие шансы быть реализованным без особых сложностей и с большим успехом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

День идеально подходит, чтобы отправиться на прогулку на свежем воздухе, особенно возле водоема. Животворный заряд сил гарантирован.



Также хорошо будут даваться дела, связанные с обучением и искусством, ведь любая работа, направленная на творчество и познание, будет даваться легко.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Этот день желательно провести в движении, ведь сегодня вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит задействовать. Астрологи рекомендуют заняться спортом – побегайте, покатайтесь на велосипеде или хотя бы пройдитесь пешком из дома на работу.



День плох для стрижек, однако красить волосы все же сегодня можно. Пойдут на пользу и косметологические процедуры, а то и контрастный душ.