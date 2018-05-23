06:27
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака

178 Читати новину українською
Гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2018 предвещает удачный день для рожденных под знаками Стрельца, Близнецов, а вот Львам стоит быть осмотрительнее, чем обычно. Читайте гороскоп на 23 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В общем день будет протекать в позитивном и энергичном русле – многие будут чувствовать прилив сил и улучшение эмоционального фона. Время благоприятное для планирования ответственных дел, проведения важных разговоров. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 21-27 мая 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп 23 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вы сможете справиться с любыми трудностями, если иметь достаточное количество информации. Поэтому, если чувствуете, что не слишком тщательно подготовились к важным переговорам – по возможности отложите их и лучше "вооружитесь".

Астрологи рекомендуют уделить внимание вопросам здоровья – особое внимание следует уделить зубам. Хорошее время, чтобы посетить стоматолога.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Обращайте внимание на мелочи – маленькие радости наполняют жизнь счастьем – главное суметь вовремя заметить их важность. Особенно это касается семейных Тельцов – не забудьте поблагодарить своего родного человека за проявленные знаки заботы и будьте взаимными.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы сегодня будут пользоваться большой популярностью в амурных делах. Флирт, интересные разговоры, а то и новые знакомства – вот, что приготовили звезды для вас. Запасайтесь хорошим настроением и искренней улыбкой и день пройдет легко.

Немалое количество текущих дел будет даваться легко, на неудачах и неудобствах не акцентируйте внимание – совершенно немного времени вам понадобится, чтобы понять их мелочность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня будет по силам справиться с большим объемом работ. Можно браться за дела, требующие повышенной концентрации внимания и незаурядной ответственности – характер и боевой дух будут вам способствовать.

Лениться категорически противопоказано – разочарование, злость и плохое настроение гарантированы.

Лев (23 июля – 23 августа)

У одиноких Львов день пройдет предсказуемо и спокойно, а вот тем, у кого есть любимый человек может захотеться влезть в конфликт. Постарайтесь быть сдержанными и не наговорить лишнего родному человеку.

Возможны ссоры и недоразумения и на работе – постарайтесь в такие моменты быть терпимыми и добрыми.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Не стоит расслабляться! Трудные задачи Девам сегодня будут под силу. Особенно хорош будет любой физический труд – он ​​поможет разрядиться и избавиться от избытка эмоций.

Достаточно внимания стоит уделить рациону – избегайте некачественных продуктов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

День не самый лучший для общения со старшими людьми – возможные конфликты. Проявите немного сдержанности и не берите все услышанное близко к сердцу и тогда ссор удастся избежать.

Рабочие дела будут идти без особых эксцессов, есть высокие шансы найти общий язык с нужными людьми.

Стоит больше внимания посвятить своему здоровью и проявлять милосердие к другим.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

 

Скорпіонам у цей день варто з обачністю проводити переговори та обговорювати гострі принципові питання. Справами, які потребують підвищеної концентрації уваги та відповідальності варто зайнятися якомога раніше.

У цей день добре спрацьовуватиме інтуїція. Можливо вам вдасться визначити недоброзичливці чи їхніх опонентів. Втім до рішучих дій не вдавайтеся, проявіть дипломатичність – так ви зможете обіграти ситуацію на свою користь.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Внешние обстоятельства будут способствовать укреплению и развитию договорных отношений. Если вы давно планировали поговорить с начальником – сделайте это сегодня. Есть высокие шансы, что переговоры пройдут успешно.

В этот день следует сосредоточить внимание на собственных целях и начать работать над их реализацией.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любая физическая нагрузка сегодня Козерогам будет в радость. Астрологи рекомендуют в этот день обращать особое внимание даже на мелкие успехи и тогда ваше самочувствие будет на высоте, а на душе будет легко.

Есть высокие шансы найти интересное решение застарелой проблемы или получить известие, которое уже давно ждали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям астрологи рекомендуют сегодня быть особенно сдержанными и не выплескивать на близких возможные негативные переживания. При таких обстоятельствах день удастся.

Найдите достойное применение для своей энергии – возьмитесь за кропотливую работу и настроение улучшится.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Стоит заняться рутинными делами, желательно физической работой. День также удачен для науки и исследовательской работы.

Среди людей стоит быть особенно приветливым – это придаст вам привлекательности и убережет от неприятностей.

О соленой, жирной и тяжелой пище сегодня лучше забыть.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль
22 мая, 22:54 Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль
242
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 мая, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 668
SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
22 мая, 20:01 SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
Яніна Ткачук 434
Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
22 мая, 19:07 Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
Євгенія Мазур 144
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
22 мая, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1947
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук