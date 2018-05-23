Гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 23 мая 2018 предвещает удачный день для рожденных под знаками Стрельца, Близнецов, а вот Львам стоит быть осмотрительнее, чем обычно. Читайте гороскоп на 23 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.
В общем день будет протекать в позитивном и энергичном русле – многие будут чувствовать прилив сил и улучшение эмоционального фона. Время благоприятное для планирования ответственных дел, проведения важных разговоров. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп 23 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Вы сможете справиться с любыми трудностями, если иметь достаточное количество информации. Поэтому, если чувствуете, что не слишком тщательно подготовились к важным переговорам – по возможности отложите их и лучше "вооружитесь".
Астрологи рекомендуют уделить внимание вопросам здоровья – особое внимание следует уделить зубам. Хорошее время, чтобы посетить стоматолога.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Обращайте внимание на мелочи – маленькие радости наполняют жизнь счастьем – главное суметь вовремя заметить их важность. Особенно это касается семейных Тельцов – не забудьте поблагодарить своего родного человека за проявленные знаки заботы и будьте взаимными.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Близнецы сегодня будут пользоваться большой популярностью в амурных делах. Флирт, интересные разговоры, а то и новые знакомства – вот, что приготовили звезды для вас. Запасайтесь хорошим настроением и искренней улыбкой и день пройдет легко.
Немалое количество текущих дел будет даваться легко, на неудачах и неудобствах не акцентируйте внимание – совершенно немного времени вам понадобится, чтобы понять их мелочность.
Рак (22 июня – 22 июля)
Ракам сегодня будет по силам справиться с большим объемом работ. Можно браться за дела, требующие повышенной концентрации внимания и незаурядной ответственности – характер и боевой дух будут вам способствовать.
Лениться категорически противопоказано – разочарование, злость и плохое настроение гарантированы.
Лев (23 июля – 23 августа)
У одиноких Львов день пройдет предсказуемо и спокойно, а вот тем, у кого есть любимый человек может захотеться влезть в конфликт. Постарайтесь быть сдержанными и не наговорить лишнего родному человеку.
Возможны ссоры и недоразумения и на работе – постарайтесь в такие моменты быть терпимыми и добрыми.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Не стоит расслабляться! Трудные задачи Девам сегодня будут под силу. Особенно хорош будет любой физический труд – он поможет разрядиться и избавиться от избытка эмоций.
Достаточно внимания стоит уделить рациону – избегайте некачественных продуктов.
Весы (24 сентября – 23 октября)
День не самый лучший для общения со старшими людьми – возможные конфликты. Проявите немного сдержанности и не берите все услышанное близко к сердцу и тогда ссор удастся избежать.
Рабочие дела будут идти без особых эксцессов, есть высокие шансы найти общий язык с нужными людьми.
Стоит больше внимания посвятить своему здоровью и проявлять милосердие к другим.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпіонам у цей день варто з обачністю проводити переговори та обговорювати гострі принципові питання. Справами, які потребують підвищеної концентрації уваги та відповідальності варто зайнятися якомога раніше.
У цей день добре спрацьовуватиме інтуїція. Можливо вам вдасться визначити недоброзичливці чи їхніх опонентів. Втім до рішучих дій не вдавайтеся, проявіть дипломатичність – так ви зможете обіграти ситуацію на свою користь.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Внешние обстоятельства будут способствовать укреплению и развитию договорных отношений. Если вы давно планировали поговорить с начальником – сделайте это сегодня. Есть высокие шансы, что переговоры пройдут успешно.
В этот день следует сосредоточить внимание на собственных целях и начать работать над их реализацией.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Любая физическая нагрузка сегодня Козерогам будет в радость. Астрологи рекомендуют в этот день обращать особое внимание даже на мелкие успехи и тогда ваше самочувствие будет на высоте, а на душе будет легко.
Есть высокие шансы найти интересное решение застарелой проблемы или получить известие, которое уже давно ждали.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Водолеям астрологи рекомендуют сегодня быть особенно сдержанными и не выплескивать на близких возможные негативные переживания. При таких обстоятельствах день удастся.
Найдите достойное применение для своей энергии – возьмитесь за кропотливую работу и настроение улучшится.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Стоит заняться рутинными делами, желательно физической работой. День также удачен для науки и исследовательской работы.
Среди людей стоит быть особенно приветливым – это придаст вам привлекательности и убережет от неприятностей.
О соленой, жирной и тяжелой пище сегодня лучше забыть.