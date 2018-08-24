Гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака прогнозирует возможные испытания для Стрельцов и Львов. В это же время на подарок судьбы могут рассчитывать рожденные под знаком Девы. Читайте гороскоп на 24 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

День удачный для общения, особенно неторопливого и душевного. Удачно будут проходить новые знакомства, у одиноких есть шанс найти себе пару. Особенно внимательным стоит быть с алкоголем, поскольку сегодня будет легко перебрать меру. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Овна

Сегодня ваши "внутренние демоны" будут иметь сильное влияние. Чтобы не наделать глупостей, стоит быть осмотрительным и следить за своими словами, а главное – поступками.

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В этот день вам хорошо будут даваться рутинные дела. Во второй половине дня возможна неожиданная приятная весть.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Тельца

У Тельцов сегодня может проснуться нешуточный аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Не слишком удачный день, чтобы отправляться в путешествие. В начале пути могут возникнуть трудности и задержки.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Близнецов

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения. Впрочем начинать новые дела не стоит.

Также семейным Близнецам противопоказано в этот день выяснять отношения, зато рекомендовано проявить терпимость и сердечность.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Рака

День для Раков сегодня будет проходить удачно. Стоит не отступать от намеченного, даже если на пути возникают препятствия – звезды на вашей стороне, что непременно будет способствовать успеху, пусть и не мгновенному.

Постарайтесь не отвлекаться на соблазны и судьба даст вам реальный шанс приблизиться к цели. Здесь уже только от вас зависит – воспользоваться им или нет.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Льва

Высокий уровень самокритичности сегодня поможет Львам лучше отделить действительно важное от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут любые разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.

Старайтесь больше двигаться. Если погода позволяет, устройте велосипедную или пешую прогулку.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Девы

Девам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Личная жизнь в этот день может выйти на первый уровень. Одинокие могут влюбиться и сложить прочные отношения. Звезды будут способствовать и такой шанс действительно есть.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Весов

День будет благоприятным для коллективных и корпоративных мероприятий – гуляния для Весов могут показаться славными. Если вам предложат присоединиться к празднованиям – долго не думайте и отправляйтесь отдыхать.

В делах особых курьезов не возникнет, однако принимать решение может быть не легко. Есть шансы, что долго будете колебаться между всеми "за и против" и так и ничего не решите. Поэтому принятие важных решений лучше перенести на следующую неделю.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Скорпиона

В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидеть то, что еще недавно бежало от вашего ума.

Даже при непреодолимом желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Стрельца

Для Стрельцов этот день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, что будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое может внести интересные коррективы в ваши выходные.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Козерога

Козерогам астрологи прогнозируют спокойный и мягкий день. Ссориться у вас просто настроения не будет, встревать в скандалы и плести сплетни – желания. Желательно создать вокруг себя атмосферу тепла и покоя.

Можете организовать небольшую встречу друзей, чтобы поговорить, послушать музыку, посмотреть хороший фильм. Массовые мероприятия лучше избегать.



Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Водолея

Водолеям стоит заняться общественной деятельностью – сделайте что-нибудь, что принесет пользу не только вам, но и другим.

Взаимоотношения с родными и коллегами будут протекать в миролюбивом русле. Те, кто давно ждал подарок судьбы и работал в заданном направлении, могут ожидать приятное известие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 24 августа 2018 для Рыб

Ничего не бойтесь, если хотите достичь успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам легко будет удаваться трезвое мышление, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Астрологи рекомендуют посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить им сегодня больше времени. Прогулки на природе также лишними не будут.