Гороскоп на сегодня, 24 июля 2018 года, предусматривает день, благоприятный для Овнов, Львов, Раков и Скорпионов, а вот Водолеев ждут не самые приятные испытания. При этом представителям других знаков зодиака расслабляться не стоит – этот вторник может себя проявить изрядно. Читайте гороскоп на 24 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют не уклоняться от ответственности и не перекладывать вину за провалы или неудачи на других. Четкое понимание непростых ситуаций поможет найти наилучший выход из них. Дела с финансами будут идти неплохо, однако на обогащение сегодня ждать стоит далеко не всем. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 24 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Овна

У Овнов наступило удачное время для начала новых проектов – будь то на работе, или в личном. Главное не откладывать все на потом. Успехом увенчается и начало обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия.

Не стоит беспокоиться, если не удается хорошенько отдохнуть этим летом – приложите усилия для профессионального успеха или улучшения семейной жизни. Начинать можете уже сегодня! А отдых непременно выпадет в качестве подарка впоследствии.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Тельца

Вокруг Тельцов активизировались недоброжелатели, впрочем и те, кто желает вам только хорошего в вашей жизни не меньше. Поэтому пусть они ссоряться между собой, а сами тем временем принимайтесь за дела, которых у вас накопилось немало.

Прежде всего сегодня избегайте участия в закулисных интригах и не распространяйте сплетни. Все это пустословие добром вряд ли закончится, а вы еще и будете рисковать пострадать ни за что.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Близнецов

Если вас беспокоит вопрос здоровья, то непременно найдите время для визита к врачу. Вспомните как давно вы проходили профилактические осмотры – возможно самое время найти минутку на самое важное! Лечить болезни на поздних стадиях значительно затратнее и неприятнее!

Удачное время для Близнецов, которым непременно нужно сменить работу. На адекватное повышение зарплаты на текущем месте рассчитывать не стоит, лучше прибегнуть к саморазвитию и поиску новых возможностей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Рака

Тем Ракам, которые не будут бояться проявлять инициативность и не будут бежать от ответственности сегодня будет везти. Проявлена инициативность может существенно улучшить ваше положение на работе. Впрочем за инициативой должна стоять реализация, а не только пустые слова.

Не стоит брать на себя непосильные задачи. Это может негативно отразиться на вашей карьере.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Льва

Львам сегодня легко будут даваться любые задачи. Прежде всего это касается работы. Не стоит бояться сложных проектов. Даже за самые сложные дела беритесь со спокойной душой и холодным расчетом – это поможет вам в их решении.

Результат вашего труда не заставит себя долго ждать и уже вскоре вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Девы

Будьте особенно внимательны при работе с документами. Двойную осторожность стоит проявить при работе с финансами, особенно тем, кто работает в сфере торговли.

Не стоит браться за дела, которые требуют длительной бюрократической волокиты. Успехом они вряд ли скоро увенчаются.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Весов

Весам сейчас следует меньше внимания уделять личной сфере – мелкие конфликты со временем растворятся в обыденности. Поэтому нечего тратить на них драгоценное время. Лучше уж найдите несколько минут для задушевного разговора с близким человеком.

Возможны небольшие осложнения в вопросе финансов или работы. Ищите неординарные пути решения проблем и все сложится наилучшим образом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня может выпасть выполнять задания, которые совершенно не хочется делать. Впрочем, вероятно, что отказаться от них будет невозможно. Набирайтесь терпения и сконцентрируйтесь на работе, так вы хоть справитесь с обременительными хлопотами по быстрее.

В конце уже вскоре вас ждет финансовое вознаграждение – это точно добавит вам хорошего настроения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Стрельца

Если работа надоела – больше общайтесь со своими коллегами и позвольте себе в течение рабочего дня переключаться на беседы или просто на кофе. Так вы сможете улучшить свое положение в коллективе и зарекомендовать себя как интересного собеседника, а заодно и отвлечься от надоедливых дел.

Стоит проявлять осторожность с транспортом – собственным, или общественным. Есть большой шанс попасть в аварию и потратить существенную сумму на лечение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Козерога

Наберитесь терпения и не принимайте поспешных решений. Сегодня для этого точно не время. Только холодная голова и трезвый расчет сделают этот день удачным.

Избегайте сплетен, которые будут окружать вас со всех сторон. Вероятно будете вынуждены слушать не очень приятные комментарии о себе, но не воспринимайте эти слова слишком близко к сердцу и не вступайте в конфликты.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Водолея

Будьте осторожны со своими расходами, есть большие шансы потратить лишнее. Пристально следите за собственными сбережениями. Будьте осторожней с финансовыми аферами и ненадежными заработками. Не помешает осторожность с банковскими картами – помните об элементарных правилах безопасности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 июля 2018 для Рыб

Из финансовых проблем, которые вероятнее всего дадут о себе знать сегодня, уже в скором времени сможете найти выход. Более того, вероятно удастся найти дополнительный источник доходов. Не отказывайтесь от выгодных предложений по работе!