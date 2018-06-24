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Гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака / 24 Канал

Гороскоп на сегодня, 24 июня 2018 года, предусматривает день, полон сюрпризов для Тельцов, Козерогов, Скорпионов и Дев. На представителей этих знаков могут подстерегать испытания, поэтому придется собраться с силами. Читайте гороскоп на 24 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют в этот день избегать операций, связанных с торговлей, азартом, материальным обогащением. Зато советуют взяться за духовную сферу, уделить немного внимания родным и друзьям. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 24 июня для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях постарайтесь развить уверенность в себе. Не имеете на это вдохновение и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивирующую книжку. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня стоит с особой тщательностью усмирять злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в свою жизнь.

День будет благоприятным для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Если чувствуете, что настроение не задалось с самого утра – постарайтесь ограничить свои контакты на этот день. Вместо этого займитесь рутинными делами, желательно физическими. Такое перенаправление энергии сможет разрядить обстановку и улучшить ваше эмоциональное состояние.

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Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня на Раков ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс хоть бы что, а это конечно может иметь не лучшие последствия.

День не удачен для любовных поисков, однако тем, у кого уже есть пара астрологи советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Лев (23 июля – 23 августа)

Если сегодня вам захочется встрять в спор со старшими ни с того, ни с сего – не удивляйтесь, но постарайтесь себя сдержать от перепалки. Ярость не пойдет вам на пользу, а только еще больше придавит.

День не слишком благоприятен для пребывания среди толпы – походы на рынок или в торговый центр имеют большие шансы закончиться истощением. На непредвиденные расходы деньги лучше не транжирить, кроме благотворительности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня для Дев наступило идеальное время для наведения порядка – помойте окна, полки, хорошо проветрите помещение. Очищение пространства положительно повлияет на ваше самочувствие и позволит заодно навести порядок и в своей голове.

Также в этот день Девы имеют высокие шансы увидеть людей, встреча с которыми давно переносилась из-за самых разнообразных обстоятельств.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Помните, что дисциплина приносит пользу до тех пор, пока не превращается в тиранию. Внимательно присмотритесь, не впадаете ли в крайности – сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы.

Вечером постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Высокие шансы, что сегодня перед Скорпионами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

Под угрозой могут оказаться и отношения с любимым человеком. Вероятные разговоры о расставании и хлопотное выяснение отношений. Для тех Скорпионов, у которых нет пары, сейчас не самое удачное время искать себе спутника или спутницу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Начните день с чтения – 15 – 20 минут за полезной книжкой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь о здоровом образе жизни или мотивации – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

В этот день на Стрельцов ждет приятная весть, которая может прилететь от родственников или друзей, особенно тех, с которыми уже давно у вас не было контактов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День благоприятен для общения с детьми и родителями – отправляйтесь с ними на прогулку или возьмитесь за приготовление вкусной пищи, просмотр интересного фильма.

Сегодня стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида воздастся с удвоенной силой, а поэтому постарайтесь не принимать негативные мысли и эмоции.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Хорошо будут протекать разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если имеете что уладить общением – попробуйте это сделать именно 22 мая. А вот от сплетен лучше откажитесь – нечестное слово может отдаться сторицей.

Время не подходит для покупок, финансовых операций. В то же время можете смело браться за обновление собственного мировоззрения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

День Рыбам рекомендуется начать с ритуалов, которые заряжают энергией – душа, медитации, посещения храма. Общение сегодня будет протекать в конструктивном русле, хотя эмоции будут бурлить.

Вероятно, что сегодня вам будет легче, чем обычно, найти общий язык с близкими. Используйте этот шанс, ведь он выпадает не так уж часто.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 Канал
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