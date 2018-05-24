Гороскоп на сегодня, 24 мая 2018 предвещает благоприятный день для представителей знака Весы, а вот рожденным под знаками Тельца и Водолея двойная осторожность не помешает. Читайте гороскоп на 23 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день удачно будут складываться контакты с начальством, переговоры. В общем, период удачен для сотрудничества и общения, а вот важные решения будут даваться тяжело – при возможности их принятия желательно отложить на более благоприятный период. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В этот день Овнам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, какой он есть. Неприятных разговоров старайтесь избегать и не начинать.

Также важно не давить на близких или коллег – давайте советы только тогда, когда у вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Уделите больше времени собственному благополучию – иногда позаботиться о себе это лучший подарок для близких людей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня присущи будут эмоциональные вспышки и внутренние конфликты, которые могут стать причиной не слишком хорошего настроения. Старайтесь в моменты неуверенности не принимать важных решений и не делать ответственную работу.

В раздражающих ситуациях будьте дипломатичны. Мнение, что вы всегда правы, может быть губительным для вас. Помните, что у каждого своя правда и то, что другие не соответствуют вашим ожиданиям, является, прежде всего, вашей проблемой, а не их.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

День для Близнецов сегодня день будет проходить удачно. Стоит не отступать от намеченного, даже если на пути возникают препятствия – звезды на вашей стороне, что непременно будет способствовать успеху, пусть и не мгновенному.

Постарайтесь не отвлекаться на соблазны, и судьба даст вам реальный шанс приблизиться к цели. И уже только от вас будет зависеть – воспользоваться им или нет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки сегодня в принятии важных решений могут долго колебаться между всеми "за" и "против", искать плюсы и минусы, и в конце, так и не прийти к окончательному решению. Поэтому принятие ответственных решений лучше перенести на более благоприятное для этого время.

В то же время сегодня полезными будут физические нагрузки. Сейчас благоприятное время для начала новых тренировок.

Лев (23 июля – 23 августа)

Постарайтесь не откладывать решение важных задач на более поздний срок. Если мечтали о новой должности, сейчас удачный момент для того, чтобы побороться за нее. Шансы на повышение высоки.

В общем у Львов наступиол благоприятное время для изменений в абсолютно всех сферах деятельности, как в романтических отношениях, так и в деловых. Удачными будут и переезды, поездки, изменения вида деятельности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам сейчас желательно не начинать чего-то нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Дела, которые требуют большой активности, будут даваться довольно просто. Нужно только искренне верить в себя и то, что все получится; ну и конечно, не лениться.

На амурном фронте Девам сейчас может не хватать чувствительности и смелости относительно своего избранника. Старайтесь не торопить события и просто отдохните в одиночестве.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весам легко буду идти контакты с начальством и коллегами, переговоры будут проходить успешно. При принятии важных решений стоит прислушаться к своему сердцу, оно поможет не ошибиться.

Семейные Весы могут ожидать весть, которая сделает счастливыми не только их, но и всю родню.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня задуманы Скорпионами дела будут успешно прибегать, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Также неплохим и довольно плодотворным период будет для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Впрочем, решения могут даваться не так легко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам сегодня может не хватить чувствительности и гибкости в отношении своего избранника. Что ж, придется любимому человеку набраться терпения! Тем, у кого есть дети, стоит уделить достаточно внимания их развитию и отдыху.

Вероятность ухудшения здоровья сегодня высока, поэтому не забывайте о правильном питании и умеренности с алкоголем.

Козерог (22 декабря – 20 января)

На Козерогов неожиданно может навалиться водоворот эмоций – старайтесь терять голову в меру, все же еще не пятница! На работе предусмотрительно расставьте себе приоритеты и составьте план, чтобы от пункта к пункту быстро воплотить все задуманное.

Тем, у кого есть пара, не лишним будет устроить романтический ужин или прогулку. Поделитесь с любимым человеком планами на будущее, вспомните прошлое – так вы немного вырветесь из рутины.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Нужно быть готовым к борьбе с соблазнами, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность негативные эмоции по отношению к окружающим людям. Конфронтация вам ни к чему, лучше возьмитесь за саморазвитие.

Старайтесь сегодня не переутомляться, правильно рассчитайте время и силы, чтобы вдоволь отдохнуть. В случае ухудшения состояния здоровья, не занимайтесь самолечением.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

У Рыб день сегодня будет полон теплых и трепетных чувств – повышенная эмоциональность будет иметь положительный характер. За серьезные дела вам сегодня может не слишком хотеть браться – что поделаешь, день такой!

Ваши домочадцы нуждаются в вас и вашего внимания. Постарайтесь быстро завершить рабочие дела и выделите больше времени для активного участия в жизни своих близких людей.