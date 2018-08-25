Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака предполагает не слишком яркие перспективы для Овнов и Водолеев. Представителям этих знаков следует быть особенно осторожными с деньгами и словами. А вот Близнецам и Скорпионам сегодня может очень повезти, особенно в личных вопросах. Читайте гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака дальше в материале.

В целом день благоприятен для отдыха от напряженных и активных действий. Можно устраивать вечеринки и застолья. Однако от авантюр стоит отказываться, рискованные мероприятия могут закончиться весьма плачевно. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Овна

В целом вы отзывчивый человек, но сегодня на представителей знака Овна могут нападать приступы эгоизма. Осознание своей склонности к эгоизму, пусть и изменчивой, положительно повлияет на ваше понимание себя. О чем знаешь – того не боишься!

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Когда речь идет о чем-то действительно существенном, вы понимаете, насколько важно быть надежным и хорошим другом. Искренние люди это замечают, поэтому не огорчайтесь из-за эгоистического настроения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Тельца

День благоприятен для радости, любви и встреч с друзьями. Астрологи рекомендуют посетить развлекательное мероприятие. Подойдут кино, театр, концерт, танцы или что-либо другое.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Близнецов

Сегодня для Близнецов день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.

Важных дел астрологи начинать не рекомендует. Заработанные Близнецы могут дать себе поблажку и работать не на все 200%.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Рака

Ракам сегодня желательно заняться своим здоровьем. Полезными будут фито процедуры, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

Если чувствуете, что что-то начинает болеть – обратитесь к врачу. Чем быстрее вы среагируете на возникшие проблемы, тем быстрее наступит желаемое выздоровление.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Льва

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Это же касается и текущих дел или работы – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги или родственники.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Девы

Неожиданная ситуация может выбить Дев сегодня из привычного ритма – сохраняйте спокойствие, все уладится. Если не знаете как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться. Среди близких людей есть тот, кто точно вас понимает и сможет помочь или хотя бы успокоить. Прислушайтесь к его советам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Весов

Нужно быть готовым к борьбе с соблазнами, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность негативные эмоции по отношению к окружающим людям. Конфронтация вам ни к чему, лучше возьмитесь за саморазвитие.

Старайтесь сегодня не переутомляться, правильно рассчитайте время и силы, чтобы вдоволь отдохнуть. В случае ухудшения состояния здоровья, не занимайтесь самолечением.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Скорпиона

Для Скорпионов день будет протекать гармонично и слаженно – текущие дела не будут выбивать из колеи, а их добросовестное исполнение может принести настоящее удовольствие.

Скорпионам, у которых есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени. Проведите вечер рядом с близкими – смело отправляйтесь на прогулку или поиграйте интересную настольную игру дома. Такие занятия дадут длительный положительный эффект.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Стрельца

В распорядке дня Стрельцов сегодня особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по вашему плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов – уборкой, закупками, приготовлением еды.

Астрологи рекомендуют также посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Козерога

Козероги сегодня просто таки будут напрашиваться на ссоры, конфликты и скандалы. Придется потренировать внутреннюю силу, чтобы не вляпаться в неприятности! Постарайтесь не доводить себя до момента, когда у вас "перегорят предохранители" и вовремя давайте себе отдохнуть.

Полезно заняться спортом, пойти в бассейн или побегать. Это поможет снять напряжение. А вот алкоголь для этого не подойдет – все может только обостриться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Водолея

Для Водолеев день будет проходить успешно, если они не будут бросаться в крайности. Чрезмерная эмоциональность и бесконтрольность могут привести к ненужным финансовым затратам. Чтобы этого не случилось дважды думайте перед тем, как доставать кошелек. Единственное исключение – благотворительность, здесь все же стоит быть щедрым.

В общении также знайте меру – возможно, не все ваши доводы должны получить одобрение, не так уж и важно иногда, чтобы с вами все соглашались. Постарайтесь больше слушать, это пойдет на пользу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 августа 2018 для Рыб

Тем, у кого есть пара, стоит постараться не цепляться к избраннику, а взамен постараться понять мотивы его действий. Так вы сможете сохранить отношения гармоничными и крепкими.

Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте, где вы можете подзаработать. А возможно и окажется, что новая вещь вам не так уж и нужна.