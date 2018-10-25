Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака предполагает немало двусмысленных ситуаций. Для некоторых этот день принесет существенные финансовые трудности, а вот некоторых, наоборот, ждет дополнительных доход. Читайте гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака далее в материале.

Возможны изменения как на работе, так и в личной жизни. Необходимо внимательнее следить за своим здоровьем и быть внимательнее к своим словам и обещаниям. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Овна

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. Откровенный разговор может сделать ваши отношения крепче и надежнее, однако говорите только о собственных эмоциях и не "нападайте".

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Тельца

Попробуйте делиться новостями из своей личной жизни только с близкими и с теми, кому вы действительно доверяете.

Будьте внимательны к количеству алкоголя, ведь это может негативно отразиться на общении с вашими близкими.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Близнецов

Не бойтесь предлагать эти идеи вашему руководству и обсуждать с коллегами, вы услышите много полезных советов. К тому же зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного работника.

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Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Рака

На работе вас ожидают приятные новости. Это может быть связано как и с вашей зарплатой, так и с вашим повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте искать новые точки соприкосновения с вашим начальством.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Льва

С вами в этот день произойдет много непредвиденных и незапланированных событий. Чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей и подруг, тем больше будет неожиданностей.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Девы

Лучше всего, если вы сегодня будете давать себе достаточно времени на решение конкретных вопросов, а также советоваться с близкими. Иногда лучше переждать, чем потом жалеть.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Весов

Постарайтесь сделать свой дом более комфортным и уютным, сейчас это вам вполне под силу. К тому же, если вы будете работать вместе с семьей или любимым человеком, это поможет вам укрепить ваши отношения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Скорпиона

В конце недели могут возникнуть осложнения в поездках: например, сломается транспортное средство. Если у вас есть своя машина, в этот день может потребоваться ее ремонт. Если у вас есть возможность отложить поездку, то лучше так и сделать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Стрельца

Неоправданные ожидания относительно вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим временем ради работы.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Козерога

Стоит обратить внимание на свое питание. Добавьте в свой рацион больше свежих овощей и зелени. Если вы решили придерживаться диеты – начните это сегодня, вероятность, что не удержитесь в этот день – минимальная.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Водолея

Вероятны перемены в карьере, старайтесь не осложнять отношений с руководством и избегать сплетен на работе. Ведь это может даже привести к увольнению.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 25 октября 2018 для Рыб

До вас дойдут неприятные слухи и сплетни о вашей личной жизни, однако источник этих слухов вы так и не сможете определить точно. Не обращайте на слухи внимания, а действуйте по велению своего сердца.