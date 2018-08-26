14:36
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака

1259 Читати новину українською
Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака прогнозирует не самый простой день для рожденных под знаком Тельца, Рака и Козерога, чего не скажешь о Девах, к которым сегодня удача будет благосклонна. Читайте гороскоп для всех знаков зодиака на 26 августа дальше в материале.

Не слишком удачно день пройдет у тех, кто задумал осуществить забег по магазинам или запланировал крупные покупки на рынке. Значительно более благоприятными сутки будут для душевных практик, очищения и восстановления сил. Желательно отказаться от алкоголя, особенно в больших количествах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 20 – 26 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Овна

Астрологи рекомендуют избегать высокомерия, завышенной самооценки, пренебрежительного отношения к окружающим. Тот, кто ведет себя подобным образом, рискует упасть с высоты и избавиться от собственных достижений. Не стоит ссориться с друзьями, ведь все слова и действия этого дня вам будут возвращаться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Тельца

Клевета и ложь в этот период отдадутся сторицей и очень больно ударят. Рекомендуется избегать двусмысленностей, лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Также полезно заняться делом или отдыхом не в одиночестве. Компания других людей в этот день пойдет на пользу. Стоит заводить новые знакомства и проявлять свои ораторские и лидерские способности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Близнецов

Возможно решение ситуации, с которой давно не можете справиться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Не устрявайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Рак (22 июня – 22 июля)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Рака

День выдастся сложным и богатым на события – как приятные, так и проблемные. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление.

Читайте также: Полнолуние в августе 2018: что ждет всех знаков Зодиака

Эмоциональные натуры могут испортить отношения не только внутри ближнего круга общения, но даже повлиять на мнение о себе в кругу дальних знакомых.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Льва

Вас сегодня ждет важная встреча с влиятельным человеком. Нужно будет проявить свою стойкость и настойчивость, чтобы получить желаемое. Вероятно, вам удастся достичь даже большего, чем можно было бы ожидать.

В финансовом плане возможны позитивные новости, на которые вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите скорее всего не сразу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Девы

Девам сегодня стоит ожидать успех – вам будет получаться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

Беритесь за все с упорством, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, и истощение вам ни к чему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Весов

Весам сегодня желательно заняться организацией активного отдыха на ближайшие выходные. Не бойтесь и не ленитесь проявлять интерес и инициативу. Не лишней будет и импровизация в ситуациях вам незнакомых и новых.

Общение с родными будет протекать в очень позитивном русле, возможны полезные новые знакомства. Дела, начатые в этот день, будут иметь хорошее продолжение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Скорпиона

Очень вероятно, что вас в этот день ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожны, поддаваясь таким "маленьким страстям".

Также сегодня вы можете легко потерять контроль и попасть в ситуацию, на улаживание которой понадобится слишком много усилий.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Стрельца

Есть высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек препятствует вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше. Астрологи рекомендуют набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период.

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Возьмите себе на вооружение строгость и осторожность в выборе – такое вооружение спасет от неприятностей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Козерога

Залог успеха – трезвая голова и Козерогам об этом сегодня следует помнить, как никогда. При этом трезвым астрологи рекомендуют быть как в переносном, так и в прямом смысле этого слова.

Козерогам-бизнесменам в этот день не стоит вести дела, возможны сомнительные предложения и встречи с ненадежными партнерами.


Водолей (21 января – 20 февраля)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Водолея

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений.

Откажитесь от мыслей про амурные дела, лучше займитесь заботой о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой образ жизни здоровым.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

 

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 августа 2018 для Рыб

Стабильность – главное слово для Рыб в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Со стороны будет казаться, что этот день вы проведете скучно, но в действительности нотки консерватизма вам будут нравится. Возможны неожиданные выходки близких, однако ваш внутренний покой эти ситуации не поколебают.

Теги: LifeStyle Новости Украины Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук