Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака прогнозирует не самый простой день для рожденных под знаком Тельца, Рака и Козерога, чего не скажешь о Девах, к которым сегодня удача будет благосклонна. Читайте гороскоп для всех знаков зодиака на 26 августа дальше в материале.

Не слишком удачно день пройдет у тех, кто задумал осуществить забег по магазинам или запланировал крупные покупки на рынке. Значительно более благоприятными сутки будут для душевных практик, очищения и восстановления сил. Желательно отказаться от алкоголя, особенно в больших количествах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Овна

Астрологи рекомендуют избегать высокомерия, завышенной самооценки, пренебрежительного отношения к окружающим. Тот, кто ведет себя подобным образом, рискует упасть с высоты и избавиться от собственных достижений. Не стоит ссориться с друзьями, ведь все слова и действия этого дня вам будут возвращаться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Тельца

Клевета и ложь в этот период отдадутся сторицей и очень больно ударят. Рекомендуется избегать двусмысленностей, лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается.

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Также полезно заняться делом или отдыхом не в одиночестве. Компания других людей в этот день пойдет на пользу. Стоит заводить новые знакомства и проявлять свои ораторские и лидерские способности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Близнецов

Возможно решение ситуации, с которой давно не можете справиться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Не устрявайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Рака

День выдастся сложным и богатым на события – как приятные, так и проблемные. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление.

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Эмоциональные натуры могут испортить отношения не только внутри ближнего круга общения, но даже повлиять на мнение о себе в кругу дальних знакомых.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Льва

Вас сегодня ждет важная встреча с влиятельным человеком. Нужно будет проявить свою стойкость и настойчивость, чтобы получить желаемое. Вероятно, вам удастся достичь даже большего, чем можно было бы ожидать.

В финансовом плане возможны позитивные новости, на которые вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите скорее всего не сразу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Девы

Девам сегодня стоит ожидать успех – вам будет получаться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

Беритесь за все с упорством, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, и истощение вам ни к чему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Весов

Весам сегодня желательно заняться организацией активного отдыха на ближайшие выходные. Не бойтесь и не ленитесь проявлять интерес и инициативу. Не лишней будет и импровизация в ситуациях вам незнакомых и новых.

Общение с родными будет протекать в очень позитивном русле, возможны полезные новые знакомства. Дела, начатые в этот день, будут иметь хорошее продолжение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Скорпиона

Очень вероятно, что вас в этот день ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожны, поддаваясь таким "маленьким страстям".

Также сегодня вы можете легко потерять контроль и попасть в ситуацию, на улаживание которой понадобится слишком много усилий.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Стрельца

Есть высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек препятствует вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше. Астрологи рекомендуют набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период.

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Возьмите себе на вооружение строгость и осторожность в выборе – такое вооружение спасет от неприятностей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Козерога

Залог успеха – трезвая голова и Козерогам об этом сегодня следует помнить, как никогда. При этом трезвым астрологи рекомендуют быть как в переносном, так и в прямом смысле этого слова.

Козерогам-бизнесменам в этот день не стоит вести дела, возможны сомнительные предложения и встречи с ненадежными партнерами.



Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Водолея

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений.

Откажитесь от мыслей про амурные дела, лучше займитесь заботой о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой образ жизни здоровым.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 августа 2018 для Рыб

Стабильность – главное слово для Рыб в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Со стороны будет казаться, что этот день вы проведете скучно, но в действительности нотки консерватизма вам будут нравится. Возможны неожиданные выходки близких, однако ваш внутренний покой эти ситуации не поколебают.