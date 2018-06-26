Гороскоп на сегодня, 26 июня 2018 года, предусматривает день благоприятен для Раков, Весов и Козерогов. В общем же время благоприятно для кропотливого труда и новых начинаний. Читайте гороскоп на 26 июня 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи рекомендуют по возможности избегать дел, связанных с судами и разводами. Удачно будут проходить тяжелые и важные начинания – можно смело браться за воплощение глобальных, долгосрочных планов. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В Овнов сейчас замечательный период для улучшения рабочих процессов – хорошо будут протекать разговоры с коллегами, общий язык найти будет легко. Вероятно, что вы получите шанс повысить свое карьерное положение.

Не бойтесь демонстрировать лидерские качества – ваша внутренняя устойчивость и врожденное спокойствие помогут при решении даже самых сложных задач.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет прибегать поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Личная жизнь в этот день может выйти на первый уровень. Одиноким может удастся влюбиться и составить крепкие отношения. Звезды будут способствовать, и такой шанс действительно есть.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачи. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Можете заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что вам удастся все выстроить лучше – так, чтобы и результат был отличный, и вы не устали.

Рак (22 июня – 22 июля)

В этот день Ракам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, какой он есть. Неприятных разговоров старайтесь избегать и не начинать.

Также важно не давить на близких или коллег – давайте советы только тогда, когда у вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Зато уделите больше времени собственному благополучию – иногда позаботиться о себе это лучший подарок для близких людей.

Лев (23 июля – 23 августа)

В распорядке дня Львов сегодня особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по вашему плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов – уборкой, закупками, приготовлением пищи.

Астрологи рекомендуют также посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Высокий уровень самокритичности сегодня поможет Девам лучше отделить действительно важное от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут любые беседы с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давало покоя.

Старайтесь больше двигаться. Если погода позволяет, устройте велосипедную или пешую прогулки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Эмоции у Весов сегодня могут же бурлить, а чувство переполнять – не пугайтесь, а делитесь своей радостью со всем миром!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В первой половине дня вам будет легко прибегать знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

На работе и в личной жизни смело воплощайте эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам сегодня будут присущи эмоциональные вспышки и внутренние конфликты, которые могут стать причиной не слишком хорошего настроения. Старайтесь в моменты неуверенности не принимать важных решений и не делать ответственную работу.

В раздражающих ситуациях будьте дипломатическими. Мнение, что вы всегда правы, может быть губительным для вас. Помните, что у каждого своя правда и то, что другие не соответствуют вашим ожиданиям, является, прежде всего, вашей проблемой, а не их.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День будет особенно благоприятным для Козерогов, которые занимаются торговлей. Также повезти может и тем, кому надо решить любые правовые вопросы.

На любовном фронте все будет протекать гладко – главное не создавать трудности себе самому. Если такое все же случится, то не огорчайтесь, а беритесь решать ситуацию.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня коллективная работа может принести Водолеям неожиданно хорошую прибыль. Впрочем, по негативному стечению обстоятельств и невнимательности есть шансы подвергнуться опасности.

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Постарайтесь точно понимать, ради чего вы работаете и трезво оценивать ситуацию. Хорошо уравнивайте ваш опыт, умение и желание с поставленными целями и шансами их достичь. Вероятно, хорошим решением будет идея браться за дело небольшими частями – маленькими шагами можно реализовывать крупные проекты.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Неожиданная ситуация может выбить Рыб сегодня из привычного ритма – сохраняйте спокойствие, все уладится. Если не знаете, как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться. Среди близких людей является тот, кто точно вас понимает и сможет помочь или хотя бы успокоить. Прислушайтесь к его советам.