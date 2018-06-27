Гороскоп на сегодня, 27 июня 2018 года, предусматривает удачный день для Рыб и Скорпионов, а вот Тельцам и Козерогам стоит проявить осторожность. В целом же время благоприятно для тех, кто задумал важные изменения в жизни. Читайте гороскоп на 27 июня 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи рекомендуют не поддаваться соблазнам и оставить азартные занятия. В противном случае все может закончиться весьма плачевно. Нежелательно отправляться в путешествия и командировки: они могут закончиться не так, как вы предполагаете. Возможны травмы или сильное нервное перенапряжение. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 27 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

День для Овнов сегодня будет проходить удачно. Стоит не отступать от намеченного, даже если на пути возникают препятствия - звезды на вашей стороне, что непременно будет способствовать успеху, пусть и не мгновенному.

Постарайтесь не отвлекаться на соблазны и судьба даст вам реальный шанс приблизиться к цели. Здесь уже только от вас будет зависеть – воспользоваться им или нет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Нужно быть готовым к борьбе с соблазнами, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность негативные эмоции по отношению к окружающим людям. Конфронтация вам ни к чему, лучше возьмитесь за саморазвитие.

Старайтесь сегодня не переутомляться, правильно рассчитайте время и силы, чтобы вдоволь отдохнуть. В случае ухудшения состояния здоровья, не занимайтесь самолечением.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня Близнецам легко будут получаться контакты с начальством и коллегами, переговоры будут проходить успешно. При принятии важных решений стоит прислушаться к своему сердцу, оно поможет не ошибиться.

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Семейные Близнецы могут ожидать весть, которая сделает счастливыми не только их, но и всю родню.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня могут быть характерны размышления о жизни, которые будут изрядно отвлекать от работы и текущих дел. Чтобы не попасть в неприятности из-за своего полеты в облаках постарайтесь хорошо сконцентрироваться и отложить философское настроение на вечер.

Не лишним будет позаботиться о своем здоровье. Впрочем, самолечением не занимайтесь – последствия могут быть критическими, лучше обратитесь к специалисту.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львы сегодня будут упорно браться за работу – у вас будет на удивление много сил, особенно если учесть, что на календаре уже пятница. Это чудесная возможность позакрывать "хвосты"!

В этот день можете смело браться за анализ своих дел и выводить реализацию своих замыслов на новый уровень. Время благоприятно для финансовых операций. Вероятно, удастся найти способ улучшить свое материальное положение.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Интуиция сегодня поможет Девам в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. На тех, у кого нет пары, ждут сюрпризы. Вероятно, сегодня с вами случится увлекательная история, которую внукам вряд ли расскажешь!

С деньгами могут возникать небольшие трудности, которые легко получится уладить упорядочив бюджет. Вероятно, вы заметите, что некоторые пункты из него можно вычеркнуть без сожаления.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немного амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

На работе можно браться за смелые проекты – главное все заранее спланировать и взвесить, чтобы не попасть впросак.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпионов сегодня может проснуться большое чувство юмора. Представителям знака захочется поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание души коллектива вам гарантировано!

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы сегодня просто таки будут напрашиваться на ссоры, конфликты и скандалы. Придется потренировать внутреннюю силу, чтобы не вляпаться в неприятности! Постарайтесь не доводить себя до момента, когда у вас "перегорят предохранители" и вовремя давайте себе отдохнуть.

Полезно заняться спортом, пойти в бассейн или побегать. Это поможет снять напряжение. А вот алкоголь для этого не подойдет – все может только обостриться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

У Козерогов сегодня может проснуться большой аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Не слишком удачный день, чтобы отправляться в путешествие. В начале дороги могут возникнуть трудности и задержки.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не мелочиться. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.

В отношениях с родными оставайтесь сдержанными и чуткими, но и наступать на свою свободу не давайте.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Спокойно беритесь за дела, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым. Рыбам сегодня будет по силам с улыбкой справиться с уроками, которые уготовила судьба, Жизненной мудрости для этого вам точно хватит.

День также рекомендуется использовать для укрепления собственного здоровья. Благоприятное время, чтобы посещать врачей, косметологов, ходить на массаж