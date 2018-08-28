Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака предполагает удачный день для решения мелких вопросов. При операциях с финансами стоит быть очень осторожным. Читайте гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака дальше в материале.

День может показаться конфликтным, поэтому пострайтеся настроиться на позитив и спокойно воспринимать то, что произойдет вокруг. Не стоит слишком полагаться на слова других, а лучше самому перестраховаться в очень ответственных делах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Овна

Овнам сегодня может попасть на орехи за чужие промахи и ошибки. Что неудивительно, ведь в этот период на вас может свалиться ответственность не только за себя, но и за будущее коллектива, к которому вы принадлежите.

Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Тельца

Тельцы сегодня в принятии важных решений могут долго колебаться между всеми "за" и "против", искать плюсы и минусы, и в конце, так и не прийти к окончательному решению. Поэтому принятие ответственных решений лучше перенести благоприятный для этого время.

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В то же время сегодня полезными будут физические нагрузки. Сейчас благоприятное время для начала новых тренировок.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 августа 2018 для Близнецов

Кто, как не Близнецы, хорошо разбираются в жизни. Эта мудрость вам далась в результате непростого опыта, пережитого по настоящему, а не вычитанного в книгах.

Что ж, судьба сегодня приготовила для вас еще один урок. Впрочем иметь он будет скорее положительную окраску. Так что спокойно беритесь за решение осложнений, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Рака

Раки сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачи. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Можете заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что вам удастся все выстроить лучше – так, чтобы и результат был отличный, и вы не устали.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Льва

Львам сегодня могут быть характерны размышления о жизни, которые изрядно будут отвлекать от работы и текущих дел. Чтобы не попасть в неприятности из-за своего витания в облаках постарайтесь хорошо сконцентрироваться и отложить философское настроение на вечер.

Не лишним будет позаботиться о своем здоровье. Впрочем самолечением не занимайтесь – последствия могут быть критическими, лучше обратитесь к специалисту.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Дев

День не благоприятный для серьезных дел по дому – задуманный ремонт лучше перенести, а то придется переделывать. А вот за мелочи, вроде, наведение порядка в шкафчиках браться можно смело.

Стоит быть осторожным с тяжелой пищей и алкоголем – отдайте предпочтение свежим салатам или легкому супу. В противном случае есть шансы провести вечер с не самым лучшим настроением.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Весов

Предсказуемость это хорошо, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерьезное отношение к жизни сегодня может спасти вас от нервного выгорания.

Если идете на свидание и там летит все кувырком – не переживайте. Со временем будете еще сами смеяться над этой ситуацией, а пока расслабьтесь и наслаждайтесь моментом. Сегодня самое время примерить роль наблюдателя за жизнью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня следует внимательно наблюдать за содержанием того, что они едят. Существует большой риск пищевых отравлений. Внимательно читайте этикетки, перед тем как покупать продукты. Отдайте предпочтение ужину дома. Осторожность не помешает и с лекарствами – самолечение может привести к обострениям.

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Также астрологи предостерегают относительно финансовых дел и рекомендуют быть внимательными, ведь даже небольшая оплошность может привести к финансовым потерям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Стрельца

Время благоприятное для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату. При этом расход сил и энергии с вашей стороны окажется минимальным.

Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях – беритесь придумать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей и у вас точно появится интересный план на вечер, а то и на будущий уик-энд.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Козерога

Козерогам астрологи сегодня рекомендуют избегать мест большого скопления людей. В таких местах есть высокие шансы стать жертвой недоброжелателей, которые в этот день активизируются. Лучше заняться делами, домом. Вложенные сегодня усилия дадут ощутимый результат.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Водолея

У Водолеев сегодня будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютерами.

Мелкие вопросы на работе стоит пробовать решать самостоятельно, а вот в личных вопросах не стесняйтесь звать друзей на разговор.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 28 августа 2018 для Рыб

Рыбам стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немного амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

На работе можно браться за смелые проекты – главное все заранее спланировать и взвесить, чтобы не попасть впросак.