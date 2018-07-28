Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака предполагает удачный день для рожденных под знаком Весы. Овнам и Скорпионам стоит проявлять особую осторожность при делах с финансами. Читайте гороскоп на 28 июля 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день следует быть активным физически. Одинаково вало даваться и отдых, и работа по дому и не только. Не стоит давать озабоченности расшатывать внутренний покой. Операции с недвижимостью лучше отложить на более благоприятное время. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Овна

Овнам сегодня хорошо даваться монотонные задания, вроде уборку, стирки, мелкого ремонта. А вот в магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и навредить своему бюджету.

Эта же монотонность может пригодиться и на работе. Полезно заняться задачами, которые требуют бдительности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Тельца

Тельцам стоит больше времени уделить общению – неторопливомуу, интересном и не обязательно полезному. При этом деловые переговоры будут протекать хорошо, есть высокие шансы заручиться необходимой поддержкой.

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Не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Амурные дела сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов.

Крайне необходимо несколько часов провести на свежем воздухе. Астрологи рекомендуют не забывать об этом моменте – это поможет как физическому здоровью, так и психологическому состоянию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Близнецов

Близнецы, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника. Настроение у представителей этого знака сегодня будет по доброму воинственным. Удачный момент, чтобы организовать встречу друзей, родственников или коллег.

Можете смело вступать в разговоры и завязывать новые знакомства. Ваша харизма позволит сегодня делать это с легкостью и непринужденностью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Рака

Ракам рекомендуется взяться за решение финансовых вопросов. Дела с деньгами сегодня будут протекать без особых хлопот. День удачен для тех, кто намерен сделать крупные покупки, финансовые операции.

Вложенные силы в этот день дадут максимальный эффект. Благоприятное время и для учебы – новая информация хорошо будет запоминаться.

В этот день строгих ограничений в еде себе ставить не нужно, однако и о здравом смысле и умеренность забывать не стоит.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Льва

Сегодня судьба может приготовить для Львов небольшие испытания. Особенно это касается тех, кто привык действовать по четким правилам и не отступать от плана. Что ж, придется попробовать новое – реагировать по ситуации, подробно все не проверив. Не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!

Несмотря на озабоченность дня стоит найти время на маленькие приятности такие, как прогулка или встреча с другом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Девы

Сегодня у Дев может произойти большое пробуждение силы. Однако такое открытие может не всем понравится. Некоторым может быть слишком трудно справиться с новой силой, что может привести к негативным последствиям.

Астрологи рекомендуют заняться успокаивающими практиками, такими как медитация. Это положительно повлияет на общий ход дня и поможет избежать незрелых реакций.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Весов

На Весы сегодня могут навалиться неожиданные повороты и задачи. Вероятно, что реализыация задуманного не будет протекать так быстро, как того хотелось. Поэтому запасайтесь терпением и не нервничайте.

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в сервис или магазин. Помните, что лучше меньше, но качественно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Скорпиона

Судьба сегодня приготовила для вас урок. Впрочем он скорее будет иметь положительную окраску. Так что спокойно беритесь за дела, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым.

Скорпионам сегодня, как никогда, следует помнить, что позитивного мышления недостаточно для достижения желаемого. Необходимо избавляться от негативных привычек, которые являются главными врагами гармонии и счастья. Например, если вы игнорируете свои обязанности относительно того, за что несете ответственность, то наносите непоправимый вред своему будущему.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Стрельца

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Можете провести немного времени со спортом – фитнес, зал, йога или что-то другое. Это поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед новой неделей, которая обещает быть более насыщенной.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 28 июля 2018 для Козерога

Козерогам сегодня рекомендуется побольше времени посвятить семье и близким. Вы можете совместно заняться домашними делами, сходить за покупками или устроить пикник на свежем воздухе.

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения – старайтесь решать их сразу. Главное сохраняйте спокойствие и не паникуйте, ведь так только выбьете себя и других из колии.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Водолея

День удачен для знакомств, особенно романтических. Одинокие Водолеи сегодня могут найти свою половинку. Есть высокие шансы, что новое знакомство быстро перерастет в серьезные отношения.

Впрочем, в любом случае, главное сегодня – не суетиться и не торопиться, а наслаждаться каждым моментом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 июля 2018 для Рыб

У Рыб сегодня благоприятный день для знакомств – новые люди могут принести в вашу жизнь изюминку и то, в чём вы давно нуждались. Также рекомендуется провести немного времени с родственниками или друзьями.

Можно спокойно отправляться в путешествия, переезжать, желательно хорошо отдохнуть.