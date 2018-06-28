Гороскоп на сегодня, 28 июня 2018, предполагает не самый простой день для Весов и Водолеев. В общем день благоприятен для отдыха от напряженных и активных действий. Читайте гороскоп на 28 июня 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День будет удачным для тех, кто не ленился в последнее время. Для трудолюбивых пора заслуженного отдыха, а вот тем, кто зря терял время, сегодня может быть не по себе. Могут появиться бессознательный страх, беспокойство и сомнения. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны сегодня в принятии важных решений могут долго колебаться между всеми "за" и "против", искать плюсы и минусы, и в конце, так и не прийти к окончательному решению. Поэтому принятие ответственных решений лучше перенести на более благоприятное для этого время.



В то же время сегодня полезными будут физические нагрузки. Сейчас благоприятное время для начала новых тренировок.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сейчас желательно не начинать чего-то нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Дела, которые требуют большой активности будут даваться довольно просто. Нужно только искренне верить в себя и то, что все получится; ну и конечно, не лениться.

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На амурном фронте Тельцам сейчас может не хватать чувствительности и смелости относительно своего избранника. Старайтесь не торопить события и просто отдохните в одиночестве.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня Близнецам ни в коем случае нельзя поддаваться лени – останетесь без денег. Добросовестно выполняйте то, что нужно и удача улыбнется вам.



Одинокие Близнецы имеют высокий шанс встретить человека, в которого удастся влюбиться и это надолго. Высокая вероятность найти хорошего партнера для семейной жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам стоит заняться общественной деятельностью – сделайте что-нибудь, что принесет пользу не только вам, но и другим.



Взаимоотношения с родными и коллегами будут протекать в миролюбивом ключе. Те, кто давно ждал подарок судьбы и работал в заданном направлении, могут ожидать приятного известия.

Лев (23 июля – 23 августа)

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.



Это же касается и текущих дел или работы – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам сегодня будет характерна невероятная проницательность и любознательность. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Вы будете производить впечатление всезнайки, что придаст весомости вашей репутации.



Астрологи рекомендуют не забывать о спорте и предостерегают от злоупотребления тяжелыми продуктами, алкоголем, табаком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите знать аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо.



Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Но сегодня судьба может сделать вам испытания и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпионов день будет проходить успешно, если они не будут бросаться в крайности. Чрезмерная эмоциональность и бесконтрольность могут привести к ненужным финансовым затратам. Чтобы этого не случилось дважды думайте перед тем, как доставать кошелек. Единственное исключение – благотворительность, здесь все же стоит быть щедрым.



В общении также знайте меру – возможно не все ваши доводы должны получить одобрение, не так уж и важно иногда, чтобы с вами все соглашались. Постарайтесь больше слушать, это пойдет на пользу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов сегодня может обостриться абстрактное мышление, мысли, скорее всего, будут убегать от реальности, а потому сконцентрироваться иногда будет не просто. Однако у этого есть и свои плюсы – шансы придумать чудесную идею будут невероятно высокими. Главное не забудьте ее воплотить, чтобы мечты не оставались недосягаемыми.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам сегодня могут быть характерны резкие смены настроений, что может сыграть злую шутку в отношениях с родственниками или сотрудниками.



Колебания могут быть характерными и для финансовых дел – не удивляйтесь сильно, если вам то представится возможность хорошо подзаработать, то немного потерять. Такой день! Наконец, баланс – это самое главное.

Водолей (21 января – 20 февраля)

В этот день наружу могут вырваться тайные желания и восхищения. Вероятно, что их реализация потребует дополнительных затрат.



Чтобы избежать конфликтов с близкими из-за необдуманной траты средств, попробуйте найти новый источник дохода. Убедить домочадцев в том, что ваши расходы не ударят по комфортному быту семьи будет не легко.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня будут хорошо даваться монотонные задания, вроде уборки, стирки, мелкого ремонта. А вот в магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.



Эта же монотонность может пригодиться и на работе. Полезно заняться задачами, которые требуют бдительности.

