Гороскоп на сегодня, 28 мая 2018 будет благоприятным для родившихся под знаками Близнецов и Рака, а вот Львам стоит быть осторожнее. В общем же день покажется активным и полным позитивной энергии. Читайте гороскоп на 28 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Этот день астрологи рекомендуют провести в движении – полезными будут физические нагрузки. Через благоприятный период можно браться за активную деятельность в любой сфере – главное не просиживать на диване без дела. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 28 мая – 3 июня 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери силы. Астрологи рекомендуют браться за проекты, которые требуют высокой активности.

Также время удачно для налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Эмоции у Тельцов сегодня могут бурлить, а чувство переполнять – не пугайтесь, а делитесь своей радостью со всем миром!

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Предсказуемость это хорошо, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерьезно отношение к жизни сегодня может показать вам новые интересные возможности.

Тем, у кого есть пара, стоит постараться найти время для любимого человека. Желательно сделать вместе что-нибудь полезное – или для себя, или для общества.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня Ракам астрологи рекомендуют попробовать расширить круг общения. При этом делать это лучше в оффлайне, а не только в сети.

Со здоровьем следует быть осторожными – рекомендуемая диета на базе овощей, фруктов и круп, ограничьте себя в продуктах, который не лучшим образом влияют на ваш организм.

Лев (23 июля – 23 августа)

Высокие шансы, что сегодня перед Львами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

В любом случае астрологи советуют не паниковать. С деньгами стоит быть осмотрительными – старайтесь не тратить средства на не совсем нужные вещи или желания.

Дева (24 августа – 23 сентября)

В общении с людьми обращайте внимание не на поверхностное, а на глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими.

Тем, кто уже приступил к работе, следует хранить ум трезвым и здравомыслящим. Это будет способствовать улучшению вашей производительности и принесет дивиденды.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В этот день вас окутает внутреннее спокойствие и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидеть то, что еще недавно убегало от вашего ума.

Даже при непреодолимом желании, разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня близкие могут быть очень восприимчивым к наставлениям Скорпионов. При необходимости воспользуйтесь этим – можно обсудить тему, которую уже давно избегали.

В этот день Скорпионы будут очень хорошими и чуткими – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности, постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявлена ​​инициатива и ответственность принесут вам выгодные дивиденды.

Время благоприятное для расширения сферы для получения дополнительных доходов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День удачен для встреч с друзьями. Свидание с ними может иметь неожиданно продуктивное завершение. Не теряйте время и зовите самых дорогих в парк, на прогулку или в гости!

Для Козерогов, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и перехода на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг. Есть высокая вероятность заметить лицо, в дальнейшем может добавить красок вашей жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться о первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Это же касается и текущих дел или работы – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

В семейных Рыб могут возникать мелкие ссоры из–за денег или быт. Старайтесь не концентрироваться на негативных моментах. Родственники, несмотря на надоедливости, могут помочь решить некоторые проблемы.

Вечером постарайтесь хорошо отдохнуть. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.