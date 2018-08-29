Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для посещения государственных учреждений, крупных покупок и подписания различного рода договоров. В этот день не стоит налегать на спиртное или тяжелую пищу. Читайте гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день можно смело заниматься вопросами здоровья. Желательно найти время на спорт. Хорошо будут удаваться как мелкие дела, так и большие проекты. Если вдохновения нет – стоит начать работать, и оно обязательно придет. Звезды будут способствовать! Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Овна

День будет удачным для Овнов, которые имеют творческие профессии. Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в долгий ящик. Несмотря на то, что день будет более удачным для художественной, чем для бизнес-работы, финансовых коллапсов возникать не должно.

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Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее. Хорошее окончание будет иметь романтический вечер – не забудьте про свечи и хорошую музыку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Тельца

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, который сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

По дому желательно заниматься несущественными, мелкими вопросами. Астрологи не рекомендуют сегодня вести дела, которые касаются недвижимости.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Близнецов

В этот день Близнецам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, каков он есть. Старайтесь избегать и не начинать неприятных разговоров.

Также важно не давить на близких или коллег – давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Вместо этого уделите больше времени собственному благополучию – иногда позаботиться о себе – это лучший подарок для близких людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Рака

Ракам сегодня будет легко "перегореть", а потому надо понять когда надвигается критический момент и отвлечься на что-то интересное и приятное. Астрологи рекомендуют заняться успокаивающими практиками, понаблюдать за красотой земли, животными или детьми.

Подумайте о волонтерстве – в нем вы можете найти успокоение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Льва

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Эмоции у Львов сегодня могут так и бурлить, а чувства переполнять – не пугайтесь, а делитесь своей радостью со всем миром!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Девы

День не слишком благоприятен для Дев, которые занимаются недвижимостью. Возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней. Поэтому с важными решениями спешить не стоит.

На этот день не стоит планировать важных встреч и серьезной работы, но если же все же так случилось, что у вас нет другого выхода – не отчаивайтесь. Вероятнее всего, что в конце концов все решится с выгодой для вас и без особых затрат энергии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Весов

Начните день с чтения – 15 – 20 минут за полезной книжкой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь про здоровый образ жизни или мотивацию – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

В этот день Весы ждет приятная весть, которая может прилететь от родственников или друзей, особенно тех, с которыми уже давно у вас не было контактов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Скорпиона

Откровенность, присущая вам сегодня, поможет избежать недоговоренностей с коллегами. Если работы окажется слишком много и вам покажется, что вы ее не осилите – глубоко подышите. Скорее всего, вам так кажется из-за романтического настроения, которое не позволяет Скорпионам сегодня качественно заниматься рутинными делами.

Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Стрельца

Настроение будет переменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Наконец помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Козерога

Сегодня Козероги будут успешно и достаточно быстро решать рабочие вопросы. В коллективе будет царить мир и он будет действовать слаженно, а руководство будет настроено к вам очень даже положительно.

Посвятите вечер выполнению повседневных обязанностей, завершению недоделанных дел.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Водолея

Астрологи рекомендуют по возможности избегать дел, связанных с судами и разводами. Удачно будут проходить тяжелые и важные начинания – можно смело браться за воплощение глобальных, долгосрочных планов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 августа 2018 для Рыб

Интуиция сегодня поможет Рыбам в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. Тех, у кого нет пары, ждут сюрпризы. Вероятно, сегодня с вами случится увлекательная история, которую внукам вряд ли расскажешь!

С деньгами могут возникать небольшие трудности, которые легко получится уладить, упорядочив бюджет. Вероятно, вы заметите, что некоторые пункты из него можно вычеркнуть без сожаления.