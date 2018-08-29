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Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для посещения государственных учреждений, крупных покупок и подписания различного рода договоров. В этот день не стоит налегать на спиртное или тяжелую пищу. Читайте гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день можно смело заниматься вопросами здоровья. Желательно найти время на спорт. Хорошо будут удаваться как мелкие дела, так и большие проекты. Если вдохновения нет – стоит начать работать, и оно обязательно придет. Звезды будут способствовать! Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Овна

День будет удачным для Овнов, которые имеют творческие профессии. Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в долгий ящик. Несмотря на то, что день будет более удачным для художественной, чем для бизнес-работы, финансовых коллапсов возникать не должно.

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Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее. Хорошее окончание будет иметь романтический вечер – не забудьте про свечи и хорошую музыку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Тельца

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, который сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

По дому желательно заниматься несущественными, мелкими вопросами. Астрологи не рекомендуют сегодня вести дела, которые касаются недвижимости.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Близнецов

В этот день Близнецам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, каков он есть. Старайтесь избегать и не начинать неприятных разговоров.

Также важно не давить на близких или коллег – давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Вместо этого уделите больше времени собственному благополучию – иногда позаботиться о себе – это лучший подарок для близких людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Рака

Ракам сегодня будет легко "перегореть", а потому надо понять когда надвигается критический момент и отвлечься на что-то интересное и приятное. Астрологи рекомендуют заняться успокаивающими практиками, понаблюдать за красотой земли, животными или детьми.

Подумайте о волонтерстве – в нем вы можете найти успокоение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Льва

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Эмоции у Львов сегодня могут так и бурлить, а чувства переполнять – не пугайтесь, а делитесь своей радостью со всем миром!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Девы

День не слишком благоприятен для Дев, которые занимаются недвижимостью. Возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней. Поэтому с важными решениями спешить не стоит.

На этот день не стоит планировать важных встреч и серьезной работы, но если же все же так случилось, что у вас нет другого выхода – не отчаивайтесь. Вероятнее всего, что в конце концов все решится с выгодой для вас и без особых затрат энергии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Весов

Начните день с чтения – 15 – 20 минут за полезной книжкой или добротной статьей станут идеальным стартом. Выберите что-нибудь про здоровый образ жизни или мотивацию – есть шанс заметить новую идею, которая качественно изменит вашу жизнь.

В этот день Весы ждет приятная весть, которая может прилететь от родственников или друзей, особенно тех, с которыми уже давно у вас не было контактов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Скорпиона

Откровенность, присущая вам сегодня, поможет избежать недоговоренностей с коллегами. Если работы окажется слишком много и вам покажется, что вы ее не осилите – глубоко подышите. Скорее всего, вам так кажется из-за романтического настроения, которое не позволяет Скорпионам сегодня качественно заниматься рутинными делами.

Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Стрельца

Настроение будет переменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Наконец помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Козерога

Сегодня Козероги будут успешно и достаточно быстро решать рабочие вопросы. В коллективе будет царить мир и он будет действовать слаженно, а руководство будет настроено к вам очень даже положительно.

Посвятите вечер выполнению повседневных обязанностей, завершению недоделанных дел.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Водолея

Астрологи рекомендуют по возможности избегать дел, связанных с судами и разводами. Удачно будут проходить тяжелые и важные начинания – можно смело браться за воплощение глобальных, долгосрочных планов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 августа 2018 для Рыб

Интуиция сегодня поможет Рыбам в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. Тех, у кого нет пары, ждут сюрпризы. Вероятно, сегодня с вами случится увлекательная история, которую внукам вряд ли расскажешь!

С деньгами могут возникать небольшие трудности, которые легко получится уладить, упорядочив бюджет. Вероятно, вы заметите, что некоторые пункты из него можно вычеркнуть без сожаления.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
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