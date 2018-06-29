Гороскоп на сегодня, 29 июня 2018 года, предусматривает удачный день для Тельцов, а вот Львам в авантюры бросаться не стоит. В целом день благоприятный для радости, любви и встреч с друзьями. Читайте гороскоп на 29 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют посетить развлекательное мероприятие. Подойдут и кино, и театр, и концерт, и танцы или любое другое. Можно устраивать вечеринки и гуляния. Однако стоит отказываться от авантюр, рискованные мероприятия могут закончиться весьма плачевно. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня задуманные Овнами дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Также неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Впрочем, решения могут даваться не так и легко.

Телец (21 апреля – 20 мая)

На Тельцов неожиданно может навалиться водоворот эмоций – старайтесь терять голову в меру! Предусмотрительно расставьте себе приоритеты и составьте план, чтобы от пункта к пункту быстренько воплотить все запланированное.

Тем, у кого есть пара, не лишним будет устроить романтический ужин или прогулку. Поделитесь с любимым человеком планами на будущее, вспомните прошлое – так вы немножко вырветесь из рутины.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы сегодня могут заняться поиском союзников в личных вопросах. Для этого главное запастись целеустремленностью и предприимчивостью, и тогда результат не заставит себя ждать.

Для того, чтобы не получить проблем со здоровьем, стоит проявить осторожность и не злоупотреблять не слишком полезным продуктами. Также важно больше двигаться – тем, кому не нравится спорт, не помешает хотя бы выйти на пешую прогулку.

Рак (22 июня – 22 июля)

День удачен для встреч с друзьями. Свидание с ними может иметь неожиданно хорошее завершение. Не тратьте время и зовите самых дорогих в парк, на прогулку или в гости!

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Для Раков, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и перехода на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг. Есть высокая вероятность заметить личность, которая в дальнейшем может добавить красок вашей жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам астрологи прогнозируют спокойный и мягкий день. Ссориться у вас просто настроения не будет, встревать в скандалы и плести сплетни – желания. Желательно создать вокруг себя атмосферу тепла и покоя.

Можете организовать небольшую встречу друзей, чтобы поговорить, послушать музыку, посмотреть хороший фильм. Массовых мероприятий лучше избегать.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня Девам будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло.

Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдайте тем контактам, которые непосредственно касаются важных дел.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня судьба может приготовить для Весов небольшие испытания. Особенно это касается тех, кто привык действовать по определенным правилам и не отступать от плана. Что ж, придется попробовать новое – реагировать по ситуации, подробно все не проверив. Не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!

Несмотря на озабоченность дня стоит найти время на маленькие приятности, как то прогулка или встреча с другом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В общем вы отзывчивый человек, но сегодня на представителей знака Скорпиона могут нападать приступы эгоизма. Осознание своей склонности к эгоизму, пусть и изменчивой, положительно повлияет на ваше понимание себя. Что знаешь – того не боишься!

Когда речь идет о чем-то действительно существенном, вы понимаете насколько важно быть надежным и хорошим другом. Искренние люди это замечают, поэтому не огорчайтесь из-за эгоистических настроений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Настроение будет переменчивым, а порой и раздражающим. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Наконец помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки. Постарайтесь не отчаиваться, если все пойдет не так, как вы планировали.

Тем, у кого есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени. Проведите вечер рядом с близкими – смело отправляйтесь на прогулку или возьмитесь поиграть в интересную настольную игру дома. Такие занятия дадут долговременный положительный эффект.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеи сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставят близкие люди. Вероятно, чтобы достичь взаимопонимания, вам придется действовать вопреки некоторым привычкам.

Тем представителям знака, которые в этот день отправятся в дорогу, может крупно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбы, которые вынашивали месть и задумывали ее реализовать сегодня, могут нанести вред невинным людям. Поэтому стоит дважды подумать перед тем, как решаться на агрессивные действия в отношении других.

При удачных обстоятельствах в этот день вам может выпасть возможность изменить свою жизнь к лучшему.