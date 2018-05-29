Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2018 предусматривает благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Характер улыбнется рожденным под знаками Весов и Овна, а вот Ракам стоит проявить дополнительную осторожность. Читайте гороскоп на 29 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В первой половине дня вам будет легко знакомится с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

На работе и в личной жизни смело воплощайте эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Телец (21 апреля – 20 мая)

В общении может проявиться чрезмерная импульсивность, а в мыслях может тянуть на негатив. Конечно, все эмоции нужны, но неоправданно грустное настроение от себя гоните.

Не позволяйте сегодня никому навязывать вам чужие мысли и идеи, особенно, то если они противоречат вашим принципам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Можно браться за новые начинания, разрабатывать бизнес- планы проектов и воплощать трудные задачи. Удача сегодня будет на стороне Близнецов – главное не опускать руки и понимать, что некоторые задачи удастся воплотить не с первой попытки.

В общем, день имеет все шансы пролететь в режиме нон-стоп: не успеете закончить одно дело, тут же появляться другое. Не огорчайтесь! Такой ритм вас взбодрит и поднимет настроение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вы можете чувствовать сильную агрессию или злость, эти ощущения лучше контролировать, ведь можно испортить отношения на работе или с близкими. Найдите другой путь для высвобождения негатива – например, спорт.

В это время могут напоминать о себе хронические заболевания, будьте осторожны со здоровьем.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львы сегодня могут смело отправляться в путешествия или командировки. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется и в короткую дорогу.

Не исключено, что появится новый источник заработка или вам повысят заработную плату.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня Девы будут успешно и достаточно быстро решать рабочие вопросы. В коллективе будет царить мир, а руководство будет настроено к вам очень даже положительно.

Посвятите вечер выполнению повседневных обязанностей, завершение недоделанных дел.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам сегодня можно смело браться за физические нагрузки – спорт, работу по дому или что-либо другое. Потраченная энергия легко и быстро восстановится.

Весам-водителям особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – переходить дорогу где попало не стоит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вероятно, что Скорпионам на долю может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

На сильных и волевых людей в этот день ждет удача. Поэтому, постарайтесь взяться за активную деятельность и успех не заставит себя ждать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День будет особенно благоприятным для Стрельцов, которые занимаются юриспруденцией. Также повезти может и тем, кому надо решить любые правовые вопросы.

На любовном фронте все будет протекать гладко – главное не создавать трудности себе самому. Если такое все же случится, то не огорчайтесь, а беритесь решать ситуацию.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Может случиться так, что вам будет трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь. Если ответ найти будет не легко, то переключитесь на дело, детали которого вы продумали заранее.

Для укрепления здоровья не помешает принять ванну с эфирными маслами, сходить на массаж или заняться йогой.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня Водолеи имеют шансы найти новый источник дохода. Большие деньги могут прийти только при условии, если не ставить свои интересы превыше всего и усердно работать.

Если вы работаете на сидячей работе – не забывайте делать перерывы, вставать, двигаться. В противном случае есть шансы приобрести проблем со здоровьем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

У Рыб сегодня может обостриться абстрактное мышление, мысли, скорее всего, убегать от реальности, а потому сконцентрироваться иногда будет не просто. Однако у этого есть и свои плюсы – шансы придумать чудесную идею будут невероятно высокими. Главное не забудьте воплотить, чтобы мечты не оставались недосягаемыми.