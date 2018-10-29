11:59
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ

      Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

      425 Читати новину українською
      Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака
      Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака / 24 канал

      Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака предполагает день благоприятный для крупных покупок или бронирования номера в отеле и перелетов. Есть высокие шансы встретить "халяву". Читайте гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака дальше в материале.

      Не берите займы или кредиты. Есть большой риск попасть в финансовую аферу или вляпаться в ощутимые долги. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

      Читайте также: Гороскоп на неделю 22 – 28 октября 2018 для всех знаков Зодиака

      Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

      Овен (21 марта – 20 апреля)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Овна 

      Не стоит приглашать в этот день к себе гостей – лучше проводите время вне дома и разделяйте друзей и ваше личное пространство. Вторую половину дня лучше провести наедине с собой.

      Телец (21 апреля – 20 мая)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Тельца

      Проблемы на работе попробуйте решить с привлечением других специалистов. Они могут дать ценные советы. Также не бойтесь обращаться за помощью к своим коллегам или руководству.

      Близнецы (21 мая – 21 июня)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Близнецов

      В личной жизни все будет не так гладко. Вам придется искать общий язык, иногда – это будет достаточно сложно. Поэтому старайтесь не обострять уже существующие конфликты и решать их максимально спокойно.

      Рак (22 июня – 22 июля)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Рака

      Не забывайте о спорте! Этот день обещает быть особенно благоприятным для любой физической нагрузки. Если есть возможность – больше ходите пешком и обязательно делайте прогулку перед сном. Это не только улучшит ваше настроение, но и самочувствие.

      Лев (23 июля – 23 августа)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Льва

      Этот день очень благоприятен для шопинга. Можно сделать крупные покупки, которые вы давно планировали. Или даже если вы планировали изменить свой гардероб – это также увенчается успехом.

      Дева (24 августа – 23 сентября)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Девы

      День будет очень спокойным на работе. Вы не будете сталкиваться со спорами и конфликтами. Уделите больше внимания общению с коллегами и налаживанию общения. Это может положительно сказаться на вашем самочувствии.

      Читайте также: Лунный календарь стрижек на октябрь 2018: важные советы

      Весы (24 сентября – 23 октября)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Весов

      Будьте уважні при фізичній роботі, а, зокрема, і при прибиранні вдома. Є велика ймовірність отримати побутову травму, тож не робіть самостійно того, що вам не під силу або вимагає великих зусиль.

      Скорпион (24 октября – 22 ноября)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Скорпиона

      Начало недели благоприятно для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или бытовой техники. Поэтому это выгодное время для инвестиций. В будущем вы получите от них существенную прибыль.

      Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Стрельца

      Этот день для вас будет особенно выдающимся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце дня сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому.

      Козерог (22 декабря – 20 января)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Козерога

      Будьте осторожны со своим здоровьем – в этот день могут обостриться хронические заболевания. Также не лишним будет сходить на дополнительное обследование.

      Водолей (21 января – 20 февраля)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Водолея

      Начало недели благоприятно для дел по дому – уборка или мелкий ремонт. Привлеките к этим делам и вашего любимого человека. Кроме того, что наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить собственные отношения и повысить уровень доверия друг к другу.

      Рыбы (21 февраля – 20 марта)

      Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Риб
      Гороскоп на 29 октября 2018 для Рыб

      Сейчас благоприятное время для работы с бумагами, а не для деловых переговоров. Поэтому если есть возможность их перенести – то лучше так и сделайте.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Про тарифи на газ, або Як "шоколадний барон" стає газовим королем України
      сегодня , 11:00 Про тарифи на газ, або Як "шоколадний барон" стає газовим королем України
      Дмитро Гнап
      Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске
      сегодня , 08:40 Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске
      Ольга Черненко
      "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ
      сегодня , 08:27 "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 октября , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      28 октября , 20:01 Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Главные новости 24 августа: День Независимости, ориентиры Украины и вступление в НАТО
       25 августа , 09:00
      Нетрезвый полицейский совершил смертельное ДТП в Харькове: фото
       4 сентября 2017 , 14:52
      Consumer Reports предоставила список подержанных автомобилей, которые лучше не покупать
       10 июля , 16:40
      Новые правила парковки усложнят жизнь "евробляхерам"
       1 октября , 10:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук