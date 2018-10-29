Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака предполагает день благоприятный для крупных покупок или бронирования номера в отеле и перелетов. Есть высокие шансы встретить "халяву". Читайте гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Овна

Не стоит приглашать в этот день к себе гостей – лучше проводите время вне дома и разделяйте друзей и ваше личное пространство. Вторую половину дня лучше провести наедине с собой.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 29 жовтня 2018 для Тельца

Проблемы на работе попробуйте решить с привлечением других специалистов. Они могут дать ценные советы. Также не бойтесь обращаться за помощью к своим коллегам или руководству.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Близнецов

В личной жизни все будет не так гладко. Вам придется искать общий язык, иногда – это будет достаточно сложно. Поэтому старайтесь не обострять уже существующие конфликты и решать их максимально спокойно.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Рака

Не забывайте о спорте! Этот день обещает быть особенно благоприятным для любой физической нагрузки. Если есть возможность – больше ходите пешком и обязательно делайте прогулку перед сном. Это не только улучшит ваше настроение, но и самочувствие.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Льва

Этот день очень благоприятен для шопинга. Можно сделать крупные покупки, которые вы давно планировали. Или даже если вы планировали изменить свой гардероб – это также увенчается успехом.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Девы

День будет очень спокойным на работе. Вы не будете сталкиваться со спорами и конфликтами. Уделите больше внимания общению с коллегами и налаживанию общения. Это может положительно сказаться на вашем самочувствии.

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Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Весов

Будьте уважні при фізичній роботі, а, зокрема, і при прибиранні вдома. Є велика ймовірність отримати побутову травму, тож не робіть самостійно того, що вам не під силу або вимагає великих зусиль.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Скорпиона

Начало недели благоприятно для крупных покупок – автомобиля, недвижимости или бытовой техники. Поэтому это выгодное время для инвестиций. В будущем вы получите от них существенную прибыль.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Стрельца

Этот день для вас будет особенно выдающимся. Если вы давно шли к какой-то цели, то уже в конце дня сможете насладиться результатом своего труда. Или же вы можете заметить существенные сдвиги на пути к чему-то новому.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Козерога

Будьте осторожны со своим здоровьем – в этот день могут обостриться хронические заболевания. Также не лишним будет сходить на дополнительное обследование.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Водолея

Начало недели благоприятно для дел по дому – уборка или мелкий ремонт. Привлеките к этим делам и вашего любимого человека. Кроме того, что наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить собственные отношения и повысить уровень доверия друг к другу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 29 октября 2018 для Рыб

Сейчас благоприятное время для работы с бумагами, а не для деловых переговоров. Поэтому если есть возможность их перенести – то лучше так и сделайте.