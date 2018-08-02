Львы сегодня могут ожидать везения, а вот Стрельцам осторожность не помешает. Стоит внимательно прислушаться к своему организму и не заниматься самолечением. Читайте гороскоп на 2 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

День выдастся неоднозначным и богатым на эмоциональные вспышки, особенно для некоторых знаков зодиака. Разговоры с родными будут удаваться. Везти будет и тем, кто с головой окунется в работу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 2 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Овна

Отношения с родными и друзьями будут иметь склонность складываться как никогда удачно. Тем Овнам, которым от природы присуща излишняя упертость, сегодня будет удаваться легче воспринимать действительность и идти на компромиссы без эмоциональных потерь.

Принятые сегодня решения, вероятно, скоро захотите пересмотреть. Однако в целом день хорош для закладки фундамента новых дел и знакомств.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Тельца

Избегайте участия в закулисных интригах. Постарайтесь не вмешиваться в не слишком этичные разговоры о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен.

У многих представителей знака сильным будет стремление к переменам. Однако сегодня лучше отдайтесь фантазиям, а решительные действия отложите до лучших времен, которые придут вот-вот.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Близнецов

Есть шансы заметить первые успехи в деятельности, которую вы начали не так давно. Возможным перепадам настроения стоит не удивляться и помнить, что все эмоции нужны. Главное их удачно применить – так, чтобы никому не навредить.

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Если на вас набросилась хандра, постарайтесь акцентировать внимание на положительных моментах и помните, что вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Рака

Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу.

Задуманные Раками дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления задуманного, решения трудных вопросов и проблем.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Льва

В вашей голове масса гениальных идей, которые рекомендовано начинать реализовывать. Это позволит вам стать более довольным жизнью и поднять самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много, поэтому тем, кто хочет лениться, даже начинать не стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Девы

День удачен для реализации замыслов, которые ранее не удавались. Впрочем, чтобы старые проекты заработали, надо действовать новыми методами.

Важно не отвлекаться на второстепенное и придерживаться самого важного. Можно прислушаться к интуиции, но и не забывать о логических доводах и фактах.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Весов

В этот день астрологи рекомендуют не засиживаться на месте и забыть про лень, поблажки и жалость. Тех, кто будет хандрить без причины, может постигнуть неудача, зато успех будет сопутствовать активным людям, без злых намерений за душой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Скорпиона

Астрологи рекомендуют Скорпионам взяться за наведение порядка в делах. Разберите проблемы и вопросы, которые требуют решения, составьте список и начинайте без спешки "закрывать хвосты".

В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – передохните и снова принимайтесь за дела.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Стрельца

Вместо того, чтобы зацикливаться на сомнениях постарайтесь развить уверенность в себе. Не имеете на это вдохновения и чувствуете упадок сил – возьмитесь за мотивирующую книжку. Пока не избавитесь от сомнений, не сможете уверенно двигаться к своей цели.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Козерога

День Козерогам рекомендуется начать с ритуалов, которые заряжают энергией душу, медитации, книги. Общение сегодня будет протекать в конструктивном русле, хотя и будут бурлить эмоции.

Вероятно, что сегодня вам будет легче, чем обычно, найти общий язык с близкими. Используйте этот шанс, ведь он выпадает не так уж и часто.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 2 августа 2018 для Водолея

Водолеев сегодня ждет нешуточная озабоченность. Вам придется крутиться, как белке в колесе, чтобы все успеть. Главное, чтобы избыток дел не сделал вас раздражительными и нервными. Постарайтесь в моменты гнева выдержать паузу, чтобы не наговорить лишнего.

По возможности отдайте предпочтение молчанию, а не сомнительной болтовне.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 2 серпня 2018 для Риб

Рыбам могут напомнить о себе хронические заболевания. При возникновении уже знакомых симптомов обратитесь к врачу и не игнорируйте лечение. Помните, что чем раньше вы начнете бороться с болезнью – тем больше шансов быстро ее одолеть.

Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших расходов.