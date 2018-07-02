Гороскоп на сегодня, 2 июля 2018 года, предполагает неудачный день для того, чтобы чем-нибудь жертвовать и переутомляться. Читайте гороскоп на 2 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют отбросить в сторону завышенную самооценку и пренебрежительное отношение к другим. Период хорошо подходит для активных, решительных, пробивных действий. Для достижения успеха непременно придется преодолеть страх. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Умение Овнов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, могут понадобиться сегодня по отношению к близкому вам человеку. Не медлите с помощью! Вы тоже получите от этого выгоду, как минимум ментальную.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел в деловой сфере. Решение трудных вопросов и проблем будет проходить без чрезмерной потери силы. Астрологи рекомендуют браться за проекты, которые требуют высокой активности.

Также время подходит для налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

У Близнецов наступил благоприятный период для закладки нового – отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой необходимых людей и справляться даже с довольно сложными задачами.

В случае непонятных ситуаций не паникуйте и не огорчайтесь, ваш трезвый подход поможет решить все наилучшим образом. Постарайтесь не терять уверенность в себе и правильности ваших действий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Этот день астрологи рекомендуют провести в движении – полезными будут физические нагрузки. В виду того, что период благоприятный, можно браться за активную деятельность в любой сфере – главное не просиживать без дела.

Лев (23 июля – 23 августа)

Внутренние диалоги – это действительно очень важная часть нашей сущности, и сейчас она вам очень может пригодиться. В разговоре с собой вы можете понять свои истинные помыслы и желания и обрести такую желанную гармонию.

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Постарайтесь быть максимально честными с собой и при принятии судьбоносных решений смотреть на ситуацию еще и издалека. Это сегодня вам будет по плечу.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы проектов и воплощать трудные задачи. Удача сегодня будет на стороне Дев – главное не опускать руки и понимать, что некоторые задачи удастся воплотить не с первой попытки.

В целом день имеет все шансы пролететь в режиме нон-стоп: не успеете вы закончить одно дело, тут же появится другое. Не расстраивайтесь! Такой ритм вас взбодрит и поднимет настроение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весы будут успешно и достаточно быстро решать рабочие вопросы. В коллективе будет царить мир и действовать будет удаваться слаженно, а руководство будет настроено к вам очень даже положительно.

Посвятите вечер выполнению повседневных обязанностей, завершению недоделанных дел.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам сегодня может достаться на орехи за чужие промахи и ошибки. Что не удивительно, так как в этот период на вас может свалиться ответственность не только за себя, но и за будущее коллектива, к которому вы принадлежите.

Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов сегодня будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютерами.

Мелкие вопросы на работе стоит пробовать улаживать самостоятельно, а вот в личных вопросах не стесняйтесь звать друзей на разговор.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов этот день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, что будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое может внести интересные коррективы в ваши выходные.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям сегодня может выпасть возможность выбрать себе союзников в деле на ближайшие месяцы – тщательно взвешивайте все и постарайтесь не принимать импульсивных решений.

Близкие люди могут приставать к вам с советами – постарайтесь их выслушать. Есть высокие шансы, что вы услышите в их словах подсказку, в которой давно нуждались.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Вы можете чувствовать сильную агрессию или злость, эти чувства лучше контролировать, так как можете испортить отношения на работе или с близкими. Найдите другой путь для высвобождения негатива – например, спорт.

В это время могут напоминать о себе хронические заболевания, поэтому будьте осторожны со здоровьем.