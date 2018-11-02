06:25
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

      200 Читати новину українською
      Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака
      Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака / 24 канал

      Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака предполагает особенно удачный день для Дев. Рожденным под знаком Стрельца стоит проявить особую осмотрительность. Читайте гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

      В этот день желательно найти время на друзей и развлечения. Осторожным с алкоголем стоит быть тем, у кого была тяжелая неделя. Не лучшее время для больших покупок. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

      Читайте также: Гороскоп на неделю 29 октября – 4 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

      Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

      Овен (21 марта – 20 апреля)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Овна

      У Овнов в этот день будет сполна энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения – романтические или дружеские. В разговорах уважайте свое мнение и не теряйте его, чтобы понравиться собеседнику.

      Телец (21 апреля – 20 мая)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Тельца

      Тельцы сегодня будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать вашим настоящим козырем.

      Близнецы (21 мая – 21 июня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Близнецов

      Близнецам захочется выпить лишнего с коллегами по работе или друзьями. Будьте осторожны и подумайте, не наобещали ли вы кому-нибудь быть "свежим" в субботнее утро. Представителей знака может постигнуть и другая крайность – нежелание ни с кем контактировать в этот вечер. Постарайтесь найти золотую середину.

      Рак (22 июня – 22 июля)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Рака

      Раки сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Есть высокие шансы завести разговор на ту тему, которую вам давно не удавалось поднять с близкими. Воспользуйтесь ими!

      Лев (23 июля – 23 августа)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Льва

      Львам желательно трепетно прислушиваться к своему организму в этот день. Не стоит налегать на пищу, которая может ухудшить ваше состояние. Тем более, что избыток потребляемого может стать причиной усталости и хандры.

      Дева (24 августа – 23 сентября)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Девы

      Сегодня Девам улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок от судьбы, но со временем все станет видимым. Украсьтесь сегодня улыбкой. Она будет вашим главным оружием.

      Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

      Весы (24 сентября – 23 октября)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Весов

      Весов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные потребности, даже если они кажутся не такими же первоочередными.

      Скорпион (24 октября – 22 ноября)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Скорпиона

      Скорпионы будут увлечены своей идеей и стараться заразить ею как можно больше людей. Удастся это или нет будет зависеть от характера вашей задумки. Но попробовать все же стоит!

      Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Стрельца

      Стрельцам желательно быть более, чем всегда внимательным за рулем. Усталость может иметь плохие последствия.

      Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся.

      Козерог (22 декабря – 20 января)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Козерога

      Козерогам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, улаживать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

      Водолей (21 января – 20 февраля)

      Гороскоп на 1 листопада 2018
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Водолея

      Одиноким Водолеям этой ночью стоит выйти в свет, чтобы немного развеяться и набраться вдохновения. Не пренебрегайте приглашениями друзей, а то и сами попробуйте кого-нибудь вытащить на интересное событие.

      Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

      Рыбы (21 февраля – 20 марта)

      Гороскоп на 1 листопада 2018 для Риб
      Гороскоп на 2 ноября 2018 для Рыб

      Рыбам стоит быть осмотрительными с азартными ситуациями. Не стоит становиться перепуганным трусом, но и в авантюры бросаться не желательно. Старайтесь все решения принимать с холодным расчетом.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как судья, несмотря на отсутствие доказательств смерти человека признала его умершим
      1 ноября , 23:30 Как судья, несмотря на отсутствие доказательств смерти человека признала его умершим
      Главные новости 1 ноября: российские санкции, визит Меркель и прорыв в деле Мазура
      1 ноября , 22:52 Главные новости 1 ноября: российские санкции, визит Меркель и прорыв в деле Мазура
      Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      1 ноября , 22:00 Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      Олексій Чибісов
      Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
      1 ноября , 21:02 Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
      Анастасія Можаровська
      Донбасс, экономика и минские соглашения: главные тезисы встречи Меркель и Порошенко
      1 ноября , 20:38 Донбасс, экономика и минские соглашения: главные тезисы встречи Меркель и Порошенко
      Олександра Кравчук
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Что такое холи – все о фестивале цветов и празднике весны
      1 марта , 19:20
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Топ-новости: Украина потеряла 11 позиций в рейтинге ФИФА, Ротань ведет переговоры с клубами АПЛ
       15 июля 2016 , 07:30
      7 вариантов на успех. При каких условиях сборная Украины может выйти из группы
       3 сентября 2017 , 13:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук