Гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для учебы и умственного труда. При этом не помешает и поработать руками, а особенно на свежем воздухе. Возможны мелкие конфликты, но при желании их будет просто деактивировать. Читайте гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня не стоит встревать в чужие ссоры и приобщаться к распространению сплетен. Звезды будут благоприятствовать тем, кто с воодушевлением возьмется за труд – как умственный, так и физический. Не слишком удачный день для смены имиджа или построения грандиозных планов. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Овна

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, которые потребуют решение. Упорный труд это именно то, что вам сейчас нужно. Овнам-прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте где вы кидаетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно самое время начать медитировать. В этот день противопоказан алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Тельца

Максимально удачным этот день для Тельцов сделает утренняя медитация – провести которую можно в удобном для вас формате. Сконцентрируйтесь на дыхании и отпустите свои мысли на 5 – 10 минут. Это придаст сил и поможет уверенно балансировать в течение дня.

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В этот день на вас может навалиться немалая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат. Вечер астрологи рекомендуют провести дома, а если у вас все же запланированные гулянки – на алкоголь лучше не налегать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Близнецов

Близнецам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Большие скопления людей старайтесь избегать.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Рака

Лень и невнимательность со стороны Раков сегодня могут свести на нет все старания. Поэтому постарайтесь не опускать руки и доделывать дела до конца.

Ракам астрологи советуют провести больше времени с близкими – отправиться с детьми на интересную прогулку или навестить родителей. Также больше времени уделите своему любимому человеку.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Льва

В этот день Львы могут получить деловое предложение, соглашаться на которое сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против, высоки шансы, что конечный результат будет не таким уж и выгодным для вас.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. Также сегодня возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Девы

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Облегченно сможете выдохнуть и после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы этого заслужили!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Весов

Весам, связанным с деловой сферой, в этот день стоит быть осторожным. С одной стороны астрологи прогнозируют удачный момент для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако с другой стороны конфликты, начатые сегодня могут тянуться месяцами. Есть высокая вероятность, что спор приведет к срыву переговоров и потери наработанного.

Астрологи рекомендуют подходить к общению с прохладой и излишне не прибегать к эмоциям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Скорпиона

Тщательно контролируйте свои нападения уязвимости – ссоры дома вам ни к чему. В деловых делах стоит действовать с осторожностью и тактом – избыточное давление и упорство могут иметь негативные последствия.

Романтические свидания сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов, впрочем неразговорчивым Скорпионам лучше перенести амурные дела на другой день. Высокие шансы, что вы будете молчать весь вечер.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Стрельца

Для Стрельцов в этот день могут быть характерны эмоциональные вспышки. Чтобы не случалось конфликтов и травмоопасных ситуаций постарайтесь держать себя в руках. Когда заметите, что начинаете "закипать" – отойдите в сторону, сосчитайте до десяти или попейте воды. Так вы сможете избежать нежелательной ссоры и конфронтации.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Козерога

Астрологи рекомендуют отбросить в сторону завышенную самооценку и пренебрежительное отношение к другим. Период хорошо подходит для активных, решительных, пробивных действий. Для достижения успеха непременно придется одолеть страх.

В целом же время благоприятно для кропотливой работы и новых начинаний.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Водолея

Сегодня Водолеям легко будут удаваться контакты с начальством и коллегами, переговоры будут проходить успешно. При принятии важных решений стоит прислушиваться к своему сердцу, оно поможет не ошибиться.

Семейные Водолеи могут ожидать весть, которая сделает счастливее не только их, а и всю родню.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 30 августа 2018 для Рыб

Астрологи предсказывают людям рожденным под знаком Рыб на сегодня благоприятный день. Однако стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом не желательно вступать в жаркие споры.

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Сны, увиденные в ночь на 30 августа, для Рыб могут иметь особое послание.