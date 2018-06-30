Гороскоп на сегодня, 30 июня 2018 года, предусматривает возможные сюрпризы для рожденных под знаком Раков. В этот день следует уделять пристальное внимание на первый взгляд наименее значимым пунктам договоренностей. Читайте гороскоп на 30 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи отмечают, что эта суббота будет днем-зеркалом. Все, что с вами случится в этот период, свидетельствует о состоянии ваших дел. Для тех, кого постигают неудачи, важно будет помнить, что их причина кроется не в окружающих, а в вашем неправильном восприятии реальности. Измените свое сознание, и мир вокруг вас изменится. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овнов день сегодня будет полон теплых и трепетных чувств – повышенная эмоциональность будет иметь положительный характер. За серьезные дела вам сегодня может не слишком захочется браться – что ж поделаешь, день такой!

Ваши домочадцы нуждаются в вас и вашем внимании. Постарайтесь быстро завершить рабочие дела и выделите больше времени для активного участия в жизни своих близких людей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам сегодня очень может понадобиться сила воли и целеустремленность. Впрочем найти их будет задачей не из простых. Астрологи рекомендуют слишком не лениться, ваши даже малейшие недоработки в этот день могут быть разоблачены.

Высокие шансы на конфликтные ситуации с семьей. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей. Старайтесь не "закипать" и с течением времени все удастся уладить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Для Близнецов день будет протекать гармонично и слаженно – текущие дела не будут выбивать из колеи, а их добросовестное выполнение может принести настоящее удовольствие.

Близнецам, у которых есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени. Проведите вечер рядом с близкими – смело отправляйтесь на прогулку или возьмитесь поиграть интересную настольную игру дома. Такие занятия дадут долговременный положительный эффект.

Рак (22 июня – 22 июля)

У Раков сегодня высокие шансы познакомиться с человеком, который станет как хорошим любовником, так и другом. Поэтому не засиживайтесь дома и идите искать приключения! Сейчас удачное время, чтобы искать новую любовь и радикально менять жизнь.

Замыкаться и уединяться вам сегодня не стоит – есть высокие шансы впасть в минидепрессию, которая к тому же может затянуться на все выходные.

Лев (23 июля – 23 августа)

У Львов сегодня могут возникать небольшие сложности, но астрологи рекомендуют не воспринимать их слишком серьезно – все наладится очень быстро. Главное – не паникуйте и сохраняйте чувство юмора.

Водителям стоит особенно бдительно вести себя на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня у Дев будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений может увенчаться успехом.

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Попробуйте объяснить близким людям, что именно вызывает у вас раздражение и непонимание, какие поступки вы считаете неприемлемыми. Есть высокие шансы, что они всего лишь не знали или не осознавали, что эти ситуации настолько сильно на вас влияют.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы сегодня могут смело браться за занятия спортом и задания, которые требуют физической активности. Не лишней будет уборка дома или социальная активность.

Будьте внимательными к своему рациону – добавьте в него больше зелени и фруктов. От алкоголя стоит отказаться – это может привести к негативным последствиям и потере средств.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидеть то, что еще недавно убегало от вашего ума.

Даже при непреодолимом желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Высокие шансы, что сегодня перед Стрельцами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

В любом случае астрологи советуют не паниковать. С деньгами стоит быть осмотрительными – старайтесь не тратить средства на не совсем нужные вещи или желания.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Ваши амбиции в общении ни к чему хорошему не приведут – больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое. Если вы глаголите истину – ее рано или поздно и так услышат, а вот чрезмерное акцентирование лишь отсрочит понимание.

Постарайтесь провести день легко – не нагружайте себя лишними задачами, обязанностями и работой.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеи могут взяться за составление сметы предстоящих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно, удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

Также сегодня Водолеи могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное и смыть накопившиеся противоречия могут оказаться удачными.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности, постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут выгодные дивиденды.

Время благоприятно для расширения сферы для получения дополнительных доходов.