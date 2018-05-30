Гороскоп на сегодня, 30 мая 2018 года предусматривает день, полный искушений – они будут подстерегать многих в самых неожиданных местах. Благоприятными сутки окажутся для родившихся под знаком Рыб, а вот Девам и Стрельцам стоит проявить осмотрительность. Читайте гороскоп на 30 мая 2018 для всех знаков Зодиака далее в материале.

Наступило отличное время для отказа от закоренелых вредных привычек и открытия нового в жизни. Астрологи рекомендуют выделить несколько часов на себя – для саморазвития, творчества. Удача сегодня улыбнется людям умственного труда. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнов, которые имеют пару, сегодня ждут сюрпризы в отношениях. Можете затеять что-нибудь романтическое и новое. Есть высокие шансы, что идея придется по душе вашему партнеру и вы сможете стать ближе.

На работе или в домашних делах сегодня стоит браться за дело – можно успеть сделать множество дел, отложенных на потом.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня коллективная работа может принести Тельцам неожиданно хорошую прибыль. Впрочем при негативном стечении обстоятельств и невнимательности есть шансы нарваться на опасность.

Постарайтесь точно понимать ради чего вы работаете и трезво оценивать ситуацию. Хорошо сравнивайте ваш опыт, умение и желание с поставленными целями и шансами их достичь. Вероятно, хорошим решением будет идея браться за дело небольшими частями – маленькими шагами можно реализовывать крупные проекты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецов сегодня могут поджидать трудности в общении с родственниками, причем возникнуть они могут ни с того, ни с сего. Постарайтесь не вступать в громкие конфликты, а мирно загладить ситуацию. Возможно, стоит просто промолчать и дать другим остыть.

Будьте внимательны к своему здоровью. Если вас что-либо беспокоит – займитесь лечением, но только под наблюдением врача!

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня может выпасть возможность выбрать себе союзников в деле на ближайшие месяцы – тщательно взвешивайте все и постарайтесь не принимать импульсивных решений.

Близкие люди могут приставать к вам с советами – постарайтесь их выслушать. Есть высокие шансы, что вы услышите в их словах подсказку, в которой давно нуждались.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам может выпасть возможность увидеть результаты вашей работы, вероятно, сделанной довольно давно и уже благополучно забытой вами. Возможно получение средств, которых не ждали, или известия из далека.

Тем представителям знака, которые в этот день отправятся в дорогу, может крупно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы сегодня имеют высокие шансы осложнить свои отношения с близкими людьми или коллегами. Причиной этому может стать ваша бурная реакция на ситуацию, которая будет вам не совсем нравится.

Стоит принять во внимание, что сейчас общественная деятельность принесет вам больше пользы, чем индивидуальная.

Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов сегодня будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютерами.

Мелкие вопросы на работе стоит пробовать улаживать самостоятельно, а вот в личных вопросах не стесняйтесь звать друзей на разговор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Непредвиденная ситуация может выбить Скорпионов сегодня из привычного ритма – сохраняйте спокойствие, все наладится. Если не знаете как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться. Среди близких людей есть тот, кто точно понимает вас и сможет помочь или хотя бы успокоить. Прислушайтесь к его советам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам сегодня могут быть характерны резкие смены настроений, что может сыграть злую шутку в отношениях с родственниками или сотрудниками.

Колебания могут быть характерными и для финансовых дел – не удивляйтесь сильно, если вам то выпадет возможность хорошо подзаработать, то немного потерять. Такой день! В конце концов, баланс – это самое главное.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставит руководство или близкие люди. Не переживайте! Чтобы достичь желаемого результата, часто необходимо действовать в строго установленных рамках и инструкциях, да еще и с дополнительными обязанностями.

Не поддавайтесь соблазну переложить ответственность на других. Это может негативно отразиться на результатах вашего труда и отдалит вас от цели.

Водолей (21 января – 20 февраля)

У Водолеев настало благоприятное время для заключения договоров и союзов. Также удачно будет протекать общение.

Благодаря новой кооперации вы сможете решить немалое количество застоявшихся вопросов. Сейчас вам стоит поддерживать искреннее чувство коллективизма и верить в общее дело, иначе успех сбежит.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня может удаться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно добавит вам позитивной энергии, так как будет больше времени на выходных.

Ваша финансовая сторона жизни будет стабильной и спокойной. Сегодня вам может удаться сделать настоящий трудовой подвиг.