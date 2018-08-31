Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака подразумевает не слишком простой день, которому будет присуща недюжинной силы лень. Есть высокие шансы нервных срывов на фоне переутомления, поэтому стоит беречь себя. Читайте гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака далее в материале.

Стоит спокойно и монотонно выполнять запланированное на день. Возможны частые отступления от задуманного плана, которые стоит воспринимать легко. Часто новая дорога может оказаться интереснее! Вечером не стоит отказываться от отдыха в интересной компании. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Овна

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Это же касается и тех, кто воскресенье проведет на работе – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Тельца

Тельцам этот день рекомендуется провести в покое и по возможности в одиночестве. Ни в коем случае не суетитесь – вряд ли вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с бездумной беготней и исправлением дел, сделанных кое-как.

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Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, будете уставать. Найдите время для отдыха, благоприятными будут выезды из дома в тихое место.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Близнецов

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно лишь в случае, если они краткосрочные. От дел, в которых вы не уверены, держитесь подальше.

Это удачное время, чтобы провести разгрузочный день. Противопоказаны переедание, спиртное и шумные гулянки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Рака

На материальное обогащение сегодня Ракам рассчитывать не стоит. А вот добрая весть из ниоткуда к вам таки прилететь может.

Хорошо будут идти амурные дела. Вечером астрологи рекомендуют отправиться на прогулку, особенно тем, у кого нет пары.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Льва

Львам этот день желательно прожить максимально осознанно: избегать поспешных решений, особенно с финансами. Присмотрели хорошенькую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Смело отправляйтесь в запланированные поездки – будь то ради отдыха, по работе, а то и просто на дачу. Звезды предвещают время, удачное для поездок.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Девы

Для Дев 31 августа будет удачным, чтобы вести дела и браться за монотонную работу. Вероятно, вы наконец увидите результат работы, над которой работаете уже не первый день.

Также астрологи рекомендуют Девам зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Весов

Чтобы день был удачным, Весам после пробуждения стоит найти несколько минут на себя и в покое представить свой будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Также положительно на Весов в этот день повлияет пребывание на природе, забота о собственном теле. Дома лучше браться за мелкие работы – несрочные энергозатратные дела астрологи рекомендуют отложить на потом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Скорпиона

Высокие шансы, что сегодня перед Скорпионами вынырнет мощная проблема, которая волновала их уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

Под угрозой могут оказаться и отношения с любимым человеком. Вероятны разговоры о расставании и хлопотное выяснение отношений. Для тех Скорпионов, у которых нет пары, сейчас удачное время искать себе спутника или спутницу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Стрельца

Для Стрельцов в этот день гороскоп прогнозирует время, благоприятное для восстановления дружеских отношений. Возможна встреча с другом, которого вы уже давно не видели.

В финансах стоит быть осторожным – ошибки, невнимательность или легкомысленность будут иметь не самый лучший финал. Не помешает лишний раз перечитать и срок годности медицинских препаратов, которые вы принимаете.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Козерога

Козерогам сегодня будет удаваться работа, за которую нужно браться руками, а не головой. Мелкие ремонты дома, работа в саду – это то, чему сегодня надо отдать предпочтение.

В этот день астрологи рекомендуют быть осторожным со своим здоровьем, избегать подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Водолея

Водолеи, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника. Настроение у представителей этого знака сегодня будет по-доброму воинственным. Удачный момент, чтобы организовать встречу друзей, родственников или коллег.

Можете смело вступать в разговоры и завязывать новые знакомства. Ваша харизма позволяет сегодня делать это с легкостью и непринужденностью.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 августа 2018 для Рыб

Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем нибудь вкусным, но при условии, чтоо оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая пища, мясо.

Полезно заниматься работами по дому, устроить уборку, избавиться от хлама. От гулянок стоит отказаться.