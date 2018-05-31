Гороскоп на сегодня, 31 мая 2018 года предусматривает благоприятный день для рожденных под знаками Водолея, Скорпиона и Тельца. Успешно будут протекать переговоры и амурные дела. Читайте гороскоп на 31 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем полагаться на нее стоит только при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен. В общем же день отметится реализацией задуманных планов и желаний. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 31 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым Овнам сегодня представится возможность взяться за дополнительную работу, что может сбалансировать ваше финансовое положение.



В амурных делах будет царить полный штиль и гармоничные отношения с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 20 мая)

У Тельцов энергия сегодня будет просто таки бушевать ключом – постарайтесь направить избыток сил в творческое русло или физическую работу. Если правильно не распределить энергию, то можно попасть в агрессивную ситуацию и нарваться на необдуманные поступки.



День может оказаться травмоопасным, поэтому проявите осмотрительность в быту и на дороге.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Если будете чувствовать сегодня злость – не пугайтесь. Возможно именно это чувство позволит вам найти выход из ситуации, которая уже давно надоела или распрощаться с людьми, компания которых неприятна.



Конечно, плеваться и кричать не стоит, лучше попробовать через злость почувствовать собственную силу и устойчивость – это поможет в сложных ситуациях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам сегодня может достаться на орехи за чужие промахи и ошибки. Что неудивительно, ведь в этот период на вас может свалиться ответственность не только за себя, но и за будущее коллектива, к которому вы принадлежите.



Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

Лев (23 июля – 23 августа)

Несмотря на возможную нестабильность в финансовой сфере, Львам стоит упорно работать. Результат может превзойти все ожидания, особенно, если вы самоотверженно будете относиться к своему делу.



Старайтесь полагаться на свои силы, а не на коллег. Так вы сможете трезво оценивать положение дел и не будете страдать от чужой невнимательности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Чувство независимости – главная иллюзия дня, которая может привести Дев к существенным потерям. Астрологи рекомендуют заняться ментальной работой и переделать в себе прошлые обиды, простить недоброжелателей и взять под контроль бунтарские настроения. Это поможет вам более взвешенно оценивать действительность и не делать поспешных выводов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Для представителей знака Весы астрологи прогнозируют удачный день – острые углы будут сглаживаться, родные не будут досаждать, а коллеги – будут содействовать в работе.



Рекомендуется провести анализ расходов и заработков и увидеть, где вы можете сэкономить, чтобы денег точно хватило на отдых, а где – подзаработать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам могут напомнить о себе хронические заболевания. При возникновении уже знакомых симптомов обратитесь к врачу и не игнорируйте лечения. Помните, что чем раньше вы начнете бороться с болезнью – тем больше шансов быстро ее преодолеть.



Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших затрат.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В этот день наружу могут вырваться тайные желания и восхищения. Вероятно, что их реализация потребует дополнительных затрат.



Чтобы избежать конфликтов с близкими из-за необдуманной траты средств, попробуйте найти новый источник дохода. Убедить домочадцев в том, что ваши расходы не ударят по комфортном быту семьи будет не легко.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги, которые вынашивали месть и задумывали ее реализовать сегодня, могут нанести вред невинным людям. Поэтому стоит дважды подумать перед тем, как решаться на агрессивные действия в отношении других.



При удачных обстоятельствах, в этот день вам может выпасть возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Самолечение в этот день может привести к серьезным осложнениям – постарайтесь не шутить со своим здоровьем.



На работе сконцентрируйтесь на решении старых вопросов и разработке планов на будущее. Повседневная рутина сегодня будет даваться легко.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

У Рыб есть высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы.



Вероятно, что в течение дня будут донимать мелкие хлопоты – при возникновении трудностей не идите на конфликт, а отдавайте предпочтение конструктивным разговорам.